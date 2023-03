Goggia regina in discesa per la quarta volta 

KVITFJELL. «Sono serena, felice e contenta. Obiettivo raggiunto!», dice una raggiante Sofia Goggia, mostrando a tutti la propria mano destra con quattro dita alzate al cielo dopo la conquista della quarta Coppa del mondo di discesa, vera “speed queen” dello sci, come dice di lei tutto il circo bianco. È stata veramente una grande giornata di sole e di gloria, quella della discesa a Kvitfijell (Norvegia), che ha visto anche la campionessa Usa Mikaela Shiffrin, ormai una leggenda vivente dello sci con un record di 85 vittorie, vincere la quinta Coppa del mondo di sci alpino.

Sulle fredde e veloci nevi scandinave, dopo un buon abbassamento della temperatura, anche la matematica si è piegata alla realtà agonistica, consacrando due atlete che in pista avevano già stupito il mondo. Shiffrin ha dovuto aspettare la gara della svizzera Lara Gut-Behrami, l'unica che poteva almeno teoricamente tenerle testa e che, però, le è finita dietro, consegnandole così - con ben sette gare d'anticipo sulla fine della stagione - la quinta Coppa del mondo. Adesso Mikaela - che in classifica generale ha l'enorme bottino di 1.792 punti, contro i 996 di Gut-Behrami - manca solo una vittoria in coppa che, c'è da giurarci, arriverà presto, per eguagliare il record assoluto di 86 successi di Ingemar Stenmark. A Kvitfjell, primo successo in carriera della norvegese Kajsa Lie che, a 24 anni, ha oreceduto Sofuia di 29 centesimi. Settima Federica Brignone, 13ª Elena Curtoni, 15ª Laura Pirovano. Oggi il SuperG: Curtoni parte con il pettorale rosso della leader.

