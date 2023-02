Goggia out, l’Italia spera negli uomini-jet 

Meribel. Doveva essere il grande giorno di gloria, la conferma di una superiorità dimostrata per tutta la stagione e riconosciuta universalmente: invece niente. Sui 2.150 metri della Col de Roc la sfortuna e la neve fredda hanno tradito Sofia Goggia con una perfida spigolata che l'ha fatta sbandare proiettandola verso il palo di una porta che l'azzurra ha acrobaticamente sradicato ma inforcando con conseguente inesorabile squalifica. E dunque per lei addio ai sogni di gloria in questo Mondiale.

«Provo dispiacere più che delusione. Ma ho dato tutto e non ho nulla da rimproverarmi», le parole dell'azzurra, anche lei con il lutto al braccio e con il pensiero inevitabilmente rivolto all'ex compagna di squadra e amica Elena Franchini i cui funerali si tenevano a Solato, in Lombardia, proprio mentre la gara iridata era in corso.

Io ho dato tutto e sino a quel momento c'ero», ha raccontato Goggia riferendosi alla sua gara ed all'impatto contro una porta. In effetti al quarto intermedio l'azzurra aveva solo sei centesimi di secondo di ritardo dalla svizzera Jasmine Flury, alla fine sorprendentemente medaglia d'oro a 29 anni dopo aver ottenuto in discesa solo un secondo posto in carriera. L'altra elvetica Corinne Suter, che si è presa il bronzo, mentre l'argento è andato all'austriaco Nina Ortlieb in una gara sul filo dei centesimi. Per l'Italia Elena Curtoni soltanto 13ª, Laura Pirovano 14ª e Nicol Delago 18ª.

Oggi a Courchevel ci sarà la discesa uomini con un super favorito, il norvegese Aleksander Kilde. L'Italia manderà in pista Domink Paris, Mattia Casse, Florian Schieder e Matteo Marsaglia.

