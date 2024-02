Goggia, nuovo stop: tibia e malleolo rotti 

«Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa a una nuova Coppa del mondo di discesa, ma anche stavolta saprò rialzarmi». Se c’è una cosa che Sofia Goggia ci ha insegnato e proprio come superare la sfortuna. E lei, sotto forma di infortuni, ne ha avuta tanta nella sua carriera. La fuoriclasse bergamasca ieri mattina ha accusato l’ennesimo stop: a Pontedilegno, nel terzo giro del primo giorno di allenamento sulla pista Casola Nera, secondo quanto ha riferito la Federsci, «mentre affrontava una curva verso destra, il suo sci destro è rimasto impigliato in una porta, provocandone la caduta».

Portata in elicottero alla Clinica la Madonnina di Milano, nel pomeriggio è stata operata «con successo» per la riduzione «di una frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro». In pratica, tibia e malleolo tibiale. All'olimpionica azzurra è stata applicata una placca con sette viti. Dovrà stare ferma per 40 giorni prima di cominciare la parte più attiva della fisioterapia. In pratica, la stagione per lei può considerarsi finita e le possibilità che difenda il primato nella coppa del mondo di discesa (ha 89 punti di vantaggio sulla l'austriaca Stephanie Venier) sono soltanto teoriche. Eppure lei, prima di entrare in sala operatoria, ha voluto mandare quel messaggio in cui c’è tutto il suo carattere.

«Dispiace sempre quando si fa male un’atleta», ha detto il presidente della Fisi, Flavio Roda. «Sofia, in particolare era in un momento molto positivo: forte nella velocità e migliorata anche in gigante. È un vero peccato, questo infortunio. Speriamo si risolva nel miglior modo possibile».

