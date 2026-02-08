Goggia infinita, terzo posto in discesa libera 

Cortina d’ampezzo. L'americana Breezy Johnson beffa la tedesca Emma Aicher per 4 centesimi, mentre Sofia Goggia sale per la terza volta sul podio di una discesa olimpica a cinque cerchi. Nel primo giorno di sole visto a Cortina, l'Olimpia delle Tofane incorona le regine della discesa libera e infrange dopo 13 secondi di gara i sogni dell'americana, che a 41 anni sognava l'ennesima impresa sulla pista che l'ha vista più volte alzare le braccia al cielo. La sua gara si conclude con un volo poco dopo la partenza: perde l'equilibrio dopo un salto, forse complice un bacchetto che tocca una porta.

Attesa infinita

Sono oltre 2minuti di pausa e, mentre in platea si trattiene il fiato, dietro al cancelletto chi deve partire è sui carboni ardenti. Letteralmente: la temperatura si è alzata rispetto alla ricognizione, le condizioni della neve cambiano. Ne fa le spese Sofia Goggia: non sa nulla della gara, nemmeno che Johnson sia in testa. «Sentivo il casco nero caldissimo, ci si potevano far sopra delle uova», racconterà poi. La partenza è folgorante, 18 centesimi di vantaggio nel primo intermedio che era stato un rebus durante le sue prove. Ma finisce larga sullo schuss delle Tofane e perde velocità, tanta, finendo indietro di mezzo secondo. Recupera quasi tutto nel terzo settore, ma nel finale Johnson è stata ingiocabile. Alla fine l'azzurra paga 59 centesimi. Poco importa, la bergamasca dopo l'oro di Pyeongchang e l'argento di Pechino porta a casa anche un bronzo. «Abbiamo altre tre frecce da scagliare», avverte, riferendosi a combinata a squadre, Super-G e gigante, e le affronterà forte della «tenuta mentale» dimostrata nella lunga e snervante attesa. Certo la gara su cui c'erano più attese era questa, «credo che tutti qui si aspettassero che vincessi l'oro», dice in conferenza stampa. Un elemento di pressione in più, che non l'ha fermata.

Nella storia

Goggia diventa la prima donna nella storia capace di andare a podio tre volte alle Olimpiadi di discesa libera. È la capofila di una squadra azzurra che ha fatto vedere alcune cose buone, come il sesto posto di Laura Pirovano e la decima piazza di Federica Brignone alla prima discesa libera dopo l'infortunio: «Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui. So che se fossi arrivata qua l'anno scorso sarebbe stato diverso», commenta la valdostana, che guadagna fiducia a ogni giro sugli sci ma che ora ha bisogno di riposo e non parteciperà alla combinata a squadre. Undicesima Nicol Delago, su una pista non troppo adatta alle sue caratteristiche. A

Sul podio

Accanto alla leggenda Brignone, ci sono altre due ragazze in festa per un risultato straordinario: Aicher, 22 anni, regala alla Germania un argento in cui c'è anche un po' di Svezia, Paese in cui è cresciuta e di cui è originaria la madre. Johnson, trent'anni, entra nell'Olimpo dopo averlo inseguito per tutta la vita. Oltre che olimpionica di discesa è campionessa mondiale in carica, nella stessa disciplina e in combinata (in tandem con Mikaela Shiffrin). Ma non ha mai vinto una gara in Coppa del mondo. Per lei tanti podi, nove, e lunghe interruzioni: 14 mesi a cavallo tra 2023 e 2024 per aver mancato tre controlli antidoping, un fatto che la spinse a considerare l'idea del ritiro. E quattro anni fa un grave infortunio la costrinse a saltare i Giochi. Furono più cadute in poche settimane, l'ultima sull'Olimpia delle Tofane in prova. Qualche giorno dopo cadde anche Goggia, che rientrò per ottenere un bronzo a Pechino. Oggi, l'ennesimo crocevia delle loro carriere sulla pista più amata e temuta.

