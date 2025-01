Goggia, che show! Brignone 3ª e leader 

CORTINA D'AMPEZZO. Un altro trionfo azzurro. Sofia Goggia - 32 anni, al successo n. 26 in carriera, il quarto su questa pista delle Olimpiadi del 2026 - ha vinto la discesa di Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo. Alle sue spalle un po' a sorpresa la norvegese Kajsa Lie. Terzo posto e primo podio sull’OLimpia delle Tofane per l’altra azzurra Federica Brignone, che passa in testa non solo alla classifica generale di Cdm con 539 punti, ma anche a quella di discesa con 189 proprio davanti a Goggia (180). Quarta la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della coppa, che resta comunque la rivale più quotata delle italiane. Con meteo e condizioni di neve perfetti, per l'Italia in buona classifica c'é pure la trentina Laura Pirovano 11ª, mentre poco più più indietro sono arrivate Marta Bassino e Nicol Delago. Oggi il superG, sperando in un'altra grande giornata azzurra. «Quando sono arrivata al traguardo e ho cercato la mia posizione sul tabellone avevo il cuore in gola. Non è stata la discesa perfetta, ho commesso un paio di errori qua e là, ma sono riuscita a rimanere concentrata. Sapete tutti quanto vale Cortina per me, sono molto molto contenta. Vincere qui ha un valore maggiore», ha detto Sofia a Sky Sport.

Svizzeri imbattibili invece nella libera sulla lunghissima Lauberhorn di Wengen: primo Marco Odermatt, secondo Franjo von Allmen. Terzo un po’ a sorpresa lo sloveno Mikael Hrobat, davanti a Dominik Paris, quarto e molto soddisfatto. Oggi a Wengen lo slalom speciale.

