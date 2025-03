Goggia beffata, Brignone guadagna su Gut 

LA THUILE. Una vittoria sfumata per 6 centesimi: è velato di disappunto il sorriso di Sofia Goggia, batta dalla 21enne e talentuosa tedesca Emma Aicher nel primo superG di La Thuile. Terza (a 39 centesimi) sulle nevi di casa l’attesissima Federica Brignone, che però precede Lara Gut Behrami, diretta concorrente (quarta) e si avvicina ulteriormente alla conquista della seconda Coppa del Mondo generale di sci alpino. Il suo vantaggio sulla svizzera è salito a 332 punti.

«Forse volevo strafare troppo oggi» ha ammesso la carabiniera di La Salle. «Ero abbastanza tranquilla però mi son resa conto che non ero perfetta». Gli organizzatori valdostani per preparare la pista 3-Franco Berthod (accorciata) sulla quale si è gareggiato «hanno lavorato giorno e notte, non dormono da una settimana per far sì che la giornata fosse possibile», ha detto Brignone, riconoscendo che «era abbastanza pericoloso, era un po' al limite secondo me». per lei anche una botta a un palo: «Ho un po' male alla tibia, al polso, e alla mano, però sono solo botte, non c'è nessun problema». Oggi è in programma un altro supergigante sulla pista Berthod prima delle quattro finali di Beaver Creek, negli Usa (con 400 punti in palio). Domani forse si recupera la discesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA