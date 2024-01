Goggia atterra sul bersaglio 

Grande giornata delle ragazze jet azzurre nella discesa sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. Ha vinto, dopo la caduta di venerdì nel superG, una commossa Sofia Goggia in 1’46”47. Per lei è il successo n.24 in carriera tornando così ad affiancarsi a Federica Brignone come azzurre più vincenti della storia - in 1’46”47 («ho fatto una gara solida , anche se un po’ di vento mi ha condizionato in quota«). Poi per l'Italia c'è il terzo posto della gardenese Nicol Delago («ho gareggiato con il cuore»), al quarto podio in carriera e che ad Altenmarkt fu seconda due anni fa, ex aequo con l'austriaca Puechner in 1’46”81. Seconda a un decimo l'altra austriaca Stephanie Venier che ha insidiato sino all'ultimo metro il successo di Goggia. Delusa e arrabbiata con se stessa invece Federica Brignone, la più veloce nell'unica prova cronometrata, che ha sbagliato parecchio tentando di guadagnare in classifica generale su Mikaela Shiffrin, e ha chiuso solo 14ª in 1’47”86. Oggi la tappa austriaca si chiude con il quarto superG della stagione.

Discesa maschile

Ancora un podio per l'azzurro Dominik Paris,il 45° in carriera, terzo ieri nella libera di Wengen. Ha invece vinto lo svizzero Marco Odermatt (già primo giovedì nella libera accorciata), in 2’25”64 sulla massacrante Lauberhorn di Wengen, la discesa più lunga del mondo con i suoi 4.270 metri. Secondo il francese Cyprien Sarrazin, decimo Mattia Casse. Gara segnata dalla brutta caduta a ridosso del traguardo del norvegese Aleksander Kilde, portato in ospedale con l'elicottero e la sospetta frattura a una gamba.

