19 gennaio 2026 alle 00:23

goggia 6ª in superg, ritorna brignone 

Il ritorno in gara di Federica Brignone è la notizia più bella nella domenica dello sci azzurri, a poche settimane dalle Olimpiadi. L'azzurra si è iscritta allo slalom gigante di coppa del mondo di domani a Plan De Corones, prima gara dopo il drammatico incidente della scorsa primavera in Trentino. Se deciderà di gareggiare sarà per lei - detentrice della coppa del mondo - un test fondamentale in vista dei Giochi.

Intanto ieri il superG di cdm di Tarvisio è stato vinto dalla tedesca Emma Aicher davanti alla campionessa americana Lindsey Vonn e alla ceca Ester Ledecka. Miglior azzurra Sofia Goggia, sesta. Per l'Italia Laura Pirovano 10ª, Roberta Melesi 11ª ed Elena Curtoni 16ª. Fuori Nicol Delago, vincitrice della discesa di sabato, per salto di porta. Caduta la neozelandese Alice Robinson che cede la testa della classifica di superG a Sofia Goggia.

Meno bene è andato lo slalom maschile di Wengem, vinto dal norvegese Atle Lie Mcgrath sul brasiliano cresciuto con la Norvegia, Lucas Pinheiro Braathen e l’altro norvegese Henrik Kristoffersen. Miglior azzurro l'altoatesino Alex Vinatzer, che ha chiuso 13°.

RIPRODUZIONE RISERVATA

