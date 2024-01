Goduria Lazio: derby e semifinale 

Lazio 1

Roma 0

Lazio (4-3-3) : Mandas, Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic (23' st Lu. Pellegrini), Guendouzi, Cataldi (23' st Rovella), Vecino, Felipe Anderson, Castellanos (32' st Isaksen), Zaccagni (23' st Pedro). In panchina Provedel, Sepe, Hysaj, Gila, Luis Alberto, Kamada, Basic, Fernandes, Gonzalez). Allenatore Sarri.

Roma (3-5-2) : Rui Patricio, Kristensen, Mancini, Huijsen (36' st Belotti), Karsdorp (13' st Azmoun), Cristante, Paredes, Bove (31' st El Shaarawy), Zalewski (13' st Spinazzola), Dybala (1' st Lo. Pellegrini), Lukaku. In panchina Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Pagano, Pisilli. Allenatore Mourinho.

Arbitro : Orsato di Schio.

Rete : nel st 6' Zaccagni (rig.).

Roma. Un primo tempo alla camomilla e una ripresa con tre espulsi e cinque ammoniti. Sono i due volti del derby di Coppa Italia (davanti a 51mila tifosi) che proietta la Lazio in semifinale grazie al rigore trasformato da Zaccagni al 6' del secondo tempo. Un 1-0 a lungo festeggiato dai giocatori biancocelesti sotto la curva. Un derby tranquillo fino al maxi recupero (nove minuti in tutto) del secondo tempo. Si è acceso all'improvviso quando Pedro è stato espulso per aver dato in escandescenze dopo il gesto di Paredes, che lo aveva preso per la nuca dopo che lo spagnolo aveva a sua volta reagito a un contrasto di Mancini. Dopo il secondo giallo a Pedro (che era già ammonito), gli animi si sono esacerbati: Azmoun è stato espulso per una manata a Rovella poco prima del triplice fischio. A fine partita, espulso anche Mancini.

