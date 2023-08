Goddi ha visto in faccia il suo killer 

Luca Goddi potrebbe essersi fermato a parlare con qualcuno, forse con il suo assassino. È solo un’ipotesi che nelle ultime ore si fa largo anche tra gli inquirenti, dopo l’autopsia svolta ieri a Nuoro sul corpo dell’uomo. Sui risultati degli accertamenti medico legali, eseguiti dall’anatomopatologo Matteo Nioi, bocche cucite.

Quel poco che trapela non trova conferme ufficiali. C’è il segreto istruttorio, ma potrebbe validare l’ipotesi che la vittima probabilmente parlava con qualcuno quando Goddi, allevatore di 47 anni, da tempo trapiantato a Budoni, è caduto dell’agguato mortale.

L’autopsia

Almeno uno dei colpi di arma da fuoco avrebbe raggiunto il corpo di Goddi, al volante della sua auto rivolta verso l’uscita del paese, in una posizione compatibile con questa supposizione investigativa. Questo, insieme al finestrino del lato passeggero della sua auto trovato abbassato e intatto, e i bossoli all’interno dell’abitacolo, avvalorerebbe l’idea. Quello che si cerca di ricostruire con minuzia di particolari, però, sono soprattutto gli ultimi minuti in vita passati da Goddi a Orune venerdì sera.

Importanti risposte potrebbero arrivare dal materiale sequestrato nel bar vicino al quale è stato compiuto il delitto, compresi alcuni bicchieri che saranno inviati agli specialisti del Ris per rilevare le impronte digitali e possibili tracce di dna. C’è da capire se in quel locale poco prima c’era stata anche la vittima. Se era sola o in compagnia, se sia andata via per ritornare indietro e continuare una discussione, finita tragicamente, oppure sia stata sorpresa mentre parlava con qualcuno. Gli inquirenti guidati da Ireno Satta, non scartano nessuna ipotesi, anche se le modalità, la scena e i primi accertamenti raccontano un delitto anomalo. Si scava nel passato dell’uomo, che si era trasferito a Tanaunella, e sui suoi precedenti.

L’ultimo addio

Intanto questa mattina alle 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a Orune si svolgeranno i funerali di Goddi. Il corpo dell’uomo partirà dal cimitero di Nuoro, dove la salma è rimasta in questi giorni ed è stata eseguita l’autopsia. La casa di famiglia di Goddi a Orune è infatti rimasta chiusa, anche dopo l’arrivo dei fratelli dalla Toscana che si sono precipitati in paese dopo la notizia della tragica fine del loro congiunto.

