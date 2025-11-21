Godano a Cagliari tra letteratura e musica 

Un cantautore nel vero senso del termine, tra una carriera musicale di successi e la maestria indiscussa nella scrittura: stasera al Jester Club (di via Roma 257) di Cagliari, il frontman dei Marlene Kuntz Cristiano Godano sarà in scena alle 22 con “Parole e musica”.

La formula

Si tratta di uno spettacolo in cui Godano ripercorre le fasi salienti della propria carriera tra musica e letteratura, accompagnandosi alla chitarra tra le reinterpretazioni e il repertorio dei Marlene. In una chiacchierata che spazia tra sociale, attualità e discografia, l'autore immerge gli spettatori nel proprio universo artistico. Godano ha una lunga carriera alle spalle: ha appena visto sciogliersi i suoi Jack on Fire quando, nel 1989, viene contattato dal batterista Luca Bergia e dal chitarrista Riccardo Tesio per formare i Marlene Kuntz. Il gruppo approda all’esordio “Catartica” (1994), il cui rock rumoroso e abrasivo si decora di testi poetici e di grande impatto, anche grazie al sodalizio con il Consorzio Produttori Indipendenti. La seconda metà degli anni Novanta li vede affermati ulteriormente nella scena alternativa italiana, con dischi come “Il Vile” (1996) e “Ho ucciso Paranoia”, 1999.Nel decennio seguente continuano a uscire lavori apprezzati da critica e pubblico, tra esperimenti letterari, colonne sonore, tributi e collaborazioni (tra cui Skin e Paolo Conte), e addolcendo il sound verso i lidi indie rock i Marlene arrivano persino a Sanremo 2012, con “Canzone per un figlio”, e duettano con Patti Smith. Nel 2016 con il nuovo album “Lunga attesa” la band torna alle sonorità delle origini, con una carica politica che si infiamma a cavallo tra anni Dieci e Venti, con la partecipazione ad iniziative come il Primo Maggio, la Giornata Mondiale dell'Ambiente e le piazze delle Sardine. Nel 2023 lo storico batterista Bergia viene a mancare prematuramente, all'alba del trentennale dal disco di debutto.Parallelamente a guidare il gruppo, Godano ha messo la sua arte anche nella scrittura, esordendo nel 2008 con la raccolta di racconti “I vivi”, seguita nel 2010 da “Il vuoto” nel 2019 da "Nuotando nell'aria” e infine da “Il suono della rabbia" nel 2024.

