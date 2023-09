Gloria e la dislessia: «I veri ostacoli sono i pregiudizi» 

«Se non fossi dislessico probabilmente non avrei raggiunto la posizione che ho ora. Questa condizione mi ha permesso di vedere le cose in modo diverso dagli altri e di sperimentare, lanciandomi in diverse avventure». Lo dice sir Richard Branson, l’imprenditore che ha esplorato il cielo in mongolfiera e lo spazio con la sua Virgin Galactic.

Giovanna è la mamma di Gloria una ragazza con la diagnosi di Dsa (Disturbo specifico di apprendimento, comunemente conosciuta come dislessia) che quest’anno ha conseguito la maturità in un liceo scientifico di Cagliari. Giovanna racconta che «la dislessia non è una malattia e non è provocata da un deficit dell’intelligenza o psicologico, ma si distingue per uno stile di pensiero diverso che rende più difficoltoso, ma non impedisce, il raggiungimento di tutti gli obiettivi scolastici. Per ottenere i risultati attesi c’è bisogno di tempi di studio più lunghi e di un carico maggiore di concentrazione oltre che di supporti compensativi adeguati. Anche Gloria ha superato tanti intoppi dall’inizio della scuola primaria alla Maturità, grazie alla sua costanza nello studio, ma anche grazie all’utilizzo delle mappe concettuali. Per lei c’è stato un unico grande ostacolo subdolo e imprevedibile: la diffidenza da parte di alcuni insegnanti. Diffidenza spesso generata da superficialità e mancanza di informazione». Giovanna ha deciso di esporsi per raccontare l’esperienza di sua figlia «per evitare - chiarisce - che altri ragazzi con Dsa, possano trovarsi davanti allo stesso ostacolo e subire le stesse sofferenze». Giovanna e Gloria, i nomi sono di fantasia, ma la vicenda è reale e descrive un mondo scolastico e formativo che «non sempre è stato all’altezza del compito».

La delusione

È la vigilia di una prova importante degli esami di Maturità. Nella pagina di Gloria nel registro on line, la sera prima dello scritto di matematica, arriva un messaggio da parte di un professore che facendosi portavoce di disposizioni della Commissione, comunica che tutte le mappe concettuali realizzate con il computer non verranno ammesse alla prova d’esame, per cui sarà necessario ricopiarle tutte a mano e questo, conclude il docente, «per dimostrare un maggior impegno nel lavoro svolto». La rabbia di Giovanna, ad alcuni mesi di distanza, non si è ancora spenta: «Stiamo parlando dell’equivalente di un libro, tutto il programma di matematica portato a termine in un anno. È evidente che nonostante le ore notturne dedicate a questa ardua e inutile attività, Gloria, aiutata anche dai compagni di classe, è riuscita a trascrivere a mano solo una piccola parte delle mappe concettuali e ha dovuto lasciare a casa il resto del suo materiale compensativo e perdere così un suo diritto. Ecco, questo è l’esempio dell’ostacolo più grande che riguarda la dislessia: l’ignoranza. Uno studente con dislessia non usa le mappe per copiare, ma per recuperare l’informazione che ha studiato in velocità. È un aiuto fondamentale per avere sicurezza psicologica. Non è un privilegio, è un diritto». La Legge 170 del 2010 prevede espressamente questi strumenti per garantire una didattica inclusiva, pari opportunità scolastiche e sociali. Gloria ha imparato a realizzare le mappe al computer al Centro Anastasis di Bologna negli anni della scuola primaria.

Il cammino

Giovanna continua a raccontare in un flusso ininterrotto di emozioni: «Mia figlia ha faticato tanto dalla prima elementare e non ha mollato un attimo, ma ha dovuto sempre lottare per superare la frustrazione che ha provato davanti alla diffidenza, spesso generata, lo ribadisco, da superficialità e ignoranza di qualche insegnante». Gloria si ritiene molto fortunata perché ha avuto la famiglia che, insieme alle terapiste e alcuni docenti preziosi, l’ha sempre incoraggiata e sostenuta, riconoscendole la libertà di sperimentare nello studio strategie non convenzionali per superare le difficoltà. Ma perché ancora tanta diffidenza? Perché non si avverte mai diffidenza verso gli studenti miopi che usano gli occhiali. Vogliamo l’uguaglianza? Allora in classe via gli occhiali a tutti i miopi! Le mappe per i dislessici hanno lo stesso valore degli occhiali per i miopi». Occorre innanzitutto riconoscere le complesse caratteristiche della dislessia che «solo un professionista accreditato, insieme alla sua éIn clquipe, può diagnosticare prima di rilasciare una certificazione dettagliata con le relative misure da adottare, proprio come avviene quando l’oculista prescrive gli occhiali da vista in base alle diottrie, senza che questa prescrizione sia mai messa in dubbio da un insegnante. La certificazione Dsa fornisce inoltre le indicazioni per un Piano didattico personalizzato che diventerà la base di un patto tra terapeuta, scuola e famiglia».

L’appello

Giovanna conclude ringraziando i docenti preparati e sensibili che Gloria ha incontrato e che hanno rivoluzionato il loro metodo di insegnamento per poter parlare a una generazione di alunni sempre più digitalizzata, multietnica e con stili di apprendimento differenti. «Questi docenti – afferma - garantiscono equità e portano avanti con coerenza e spirito di abnegazione la loro missione che è, allo stesso tempo, scolastica, sociale e culturale. Ho raccontato la mia esperienza, accettando di espormi, nella speranza che ciò che è accaduto a mia figlia durante l’esame di Maturità non si ripeta più. Un invito anche ai genitori di bambini con dislessia: non scoraggiatevi mai, concentratevi sui risultati ottenuti e sul talento dei vostri figli e non solo sulle difficoltà». Per Gloria ora comincia una nuova vita a Milano. Farà un percorso universitario in un istituto di alta formazione per la moda, l’arte e il design. Ha tanti sogni da realizzare. «Se hai dei figli che stanno lottando con la dislessia - ha detto l’attore britannico Orlando Bloom, anche lui dislessico - il più grande dono che puoi dare loro è la sensazione che nulla sia irraggiungibile. Con la dislessia arriva un dono molto grande, che è il modo in cui la tua mente può pensare in modo creativo».

