Global Gateway, la sponda Ue a Roma  

L’ultima volta Ursula von der Leyen aveva accolto i leader africani al forum del Global Gateway con un’esortazione: «Andare avanti insieme». Ora l’invito è pronto a risuonare a Roma, nella cornice del vertice Ue-Africa, suggellando la sintonia con l’azione del governo Meloni e il nuovo Piano Mattei. La strategia di investimento italiana «si adatta bene», nelle parole di Bruxelles, «alla visione congiunta» dei leader europei e africani. E soprattutto al maxi-piano Ue da 300 miliardi di euro lanciato nel 2021 da Palazzo Berlaymont per sferrare la controffensiva alla Cina e alla Via della Seta. Una sponda per Roma anche sulla migrazione - con l'auspicio di scoraggiare le partenze - accompagnata dal memorandum siglato a luglio con la Tunisia che a breve potrebbe essere replicato con l'Egitto. Il cambio di paradigma in Africa sancito nel piano green e tech del Global Gateway è nei numeri: gli investimenti per il Continente africano, buona parte a fondo perduto, valgono circa 150 miliardi di euro, la metà della risorse a disposizione.

