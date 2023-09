Gli zombie del sassarese Montixi infestano il mondo 

Gli insaziabili zombi sassaresi dilagano in Europa, America e in Giappone. A un anno dall'uscita, il corto “L'isola dei resuscitati morti” del sassarese Domenico Montixi continua a ricevere premi e “infestare” i festival nazionali e internazionali: Usa, Canada, India, Slovenia, Spagna, Germania e Francia. Al Tokyo Horror Film Festival ha fatto il bis: premio della giuria e del pubblico. Vincendo anche al Trieste Science + Fiction Festival e al Beside the Seaside Horror Festival nel Regno Unito. Il 7 e 8 ottobre “L'isola dei resuscitati morti” sarà l'unico corto italiano al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, il più importante evento mondiale dedicato al fantastico.

Il sassarese, 43 anni, ha scritto, diretto e montato il corto co-prodotto con la Cineploit di Alex Wank: è riuscito a replicare con originalità gli horror italiani degli anni '70 e '80, quelli dove registi come Fulci, Deodato e Lenzi «facevano il meglio che potevano coi pochi mezzi a disposizione», spiega, «e persino l'horror in alcuni film sublimava in qualcos'altro, persino l'exploitation aveva momenti lirici».

Corretto dire corto made in Sardinia?

«Sì, troupe e cast sono quasi tutti sardi. Ci sono attori come Mario Olivieri e Stefano Deffenu che hanno recitato in “Perfidia” di Bonifacio Angius e Orlando Angius e Francesca Cavazzuti protagonisti poi in “Tutti i cani muoiono soli” di Paolo Pisanu. Le riprese le abbiamo girate a Platamona, Porto Ferro, in una chiesetta di Osilo e nell'ospedale abbandonato di San Leonardo».

Omaggio o parodia degli horror anni ‘70?

«Un omaggio rispettoso e affettuoso: atmosfere, fotografia, musica, stile di ripresa, eccessi splatter, dialoghi e tipo di recitazione. Ci sono anche momenti ironici come nei film di riferimento, ma nel mio corto non c'è mai l'intenzione di farne una parodia».

Nato negli anni '80 si innamora del cinema di un decennio prima: come mai?

«Era anche un periodo che culturalmente ereditava la spinta della rivoluzione degli anni '60, c'era grande libertà d'espressione e uno stile unico. Il nostro cinema di quegli anni faceva incassi non solo in Italia ma anche nel mondo, purtroppo con l'avvento degli effetti digitali non abbiamo potuto più competere, ma gli effetti speciali e digitali non mi piacciono».

Il futuro di Montixi è ancora horror?

«Vorrei fare un film dal corto, perché c'è ancora da raccontare. Ma lavorando a un corto con gli stilemi del poliziottesco ma con tratti comici e grotteschi: a metà tra “Fracchia la belva umana” e “Milano calibro 9”. Il titolo è “Il cittadino si imbestialisce”. Il protagonista sarò io con un personaggio alla Mario Adorf, un uomo normale che si trova in una situazione più grande di lui. Vorrei fare una summa del genere con tutti quegli elementi e personaggi, ambientato subito dopo il sequestro Moro”.

