Gli usi civici della discordia 

A Dorgali il via libera del Consiglio comunale è unanime, a Orgosolo invece c’è aria di rivolta. Al centro l’accordo per la gestione del sito Natura 2000 nell’area Zps (Zona protezione speciale) di Su Suercone che abbraccia anche Oliena e Urzulei dove i rispettivi Consigli si pronunceranno nelle prossime settimane. Sono 23.488 ettari, un tesoro ambientale individuato dalla Giunta Soru, zona di divieti che dovrebbe essere affidata a Forestas per consentire accessi e fruibilità. Ma Orgosolo, dove ieri sera si riunisce il Consiglio, agita mille timori sugli usi civici.

Tensione

Circola un volantino. E un documento, articolato come una delibera, ha toni pesanti: «Il Comune di Orgosolo verrà spogliato di ogni potere di gestione diretta e autonoma sui propri terreni». E poi: «Si diffidano i signori consiglieri dall’autorizzare il sindaco a sottoscrivere qualsivoglia accordo di gestione delle terre comunali in violazione dei diritti di uso civico di cui gli orgolesi sono unici ed esclusivi titolari». Il documento «invita l’assessore comunale a provvedere con dovuta sollecitudine ad avviare le procedure di approvazione del piano di valorizzazione delle terre civiche previo idoneo coinvolgimento dei cittadini». L’intimazione finale: «In difetto verrà intrapresa ogni più opportuna azione giudiziaria».

I vantaggi

«Dopo vent’anni siamo riusciti a concludere un accordo tra i Comuni, la Regione e Forestas che permette di gestire l’area Sic», dice Pasquale Mereu, primo cittadino di Orgosolo. «Forestas è capofila ma non significa che fa quello che vuole. Ha invece il personale e le risorse adatte mentre i Comuni da soli non riescono. I Comuni indirizzeranno i progetti di valorizzazione». Cosa cambia? «Nulla. Gli usi civici vengono salvaguardati dappertutto, la caccia è consentita, i vincoli sono quelli delle aree Sic», sottolinea Mereu richiamando gli interventi attesi: sentieristica, viabilità e capacità di intercettare nuovi finanziamenti. Negli anni scorsi 2 milioni di euro di fondi europei, ora 270 mila dalla Regione da spendere nel 2026.

A Dorgali

Altro clima a Dorgali. «Maggioranza e minoranza sono totalmente d’accordo per la prospettiva di valorizzare concordemente ciò che c’è in quell’area», dice la sindaca Angela Testone. «La convenzione con Forestas è stata studiata parola per parola dai Comuni, è frutto di un’elaborazione molto lunga, le decisioni sono sempre dei Comuni», spiega. Parla di «azioni di salvaguardia del territorio così come lo abbiamo conosciuto e tutelato finora. È un bene comune, non di una parte o di un’altra, ma della comunità e perciò va condiviso da tutti».

A Oliena

Qui il Consiglio è convocato per il 5 novembre. «L’obiettivo della convenzione è valorizzare anche da un punto di vista turistico l’area, nell’ambito della conservazione di ciò che c’è, non ci sono restrizioni diverse da quelle attuali», spiega il sindaco Bastiano Congiu. «I quattro Comuni danno l’indirizzo politico, Forestas avrà un ruolo tecnico. È un processo che si sta portando avanti da anni, un esempio virtuoso di progettazione dal basso dove i protagonisti sono veramente i Comuni. L’accordo rispetta appieno la volontà politica espressa dalle amministrazioni e delega a Forestas gli aspetti tecnici».

A Urzulei

«Nessuno dei Comuni ha personale e competenze tecniche. Era necessario creare un ente per la gestione. Forestas è l’unico che ha personale e competenza tecnica. Ma tutto va deciso dai Comuni», sottolinea il sindaco Ennio Arba. «Non c’è niente di nuovo», precisa richiamando il piano di gestione già adottato negli anni passati e i vincoli definiti. «È un’opportunità», conclude pensando al tesoro ambientale da custodire anche intercettando nuovi finanziamenti.

