Gli Usa valutano l’ipotesi “due Stati” 

Il Cairo. La trattativa sul rilascio degli ostaggi a Gaza con il possibile cessate il fuoco va avanti. Sul tavolo ci sarebbero 6 settimane di tregua e un'uscita dell'esercito israeliano fuori dalle aree fortemente abitate di Gaza in cambio del rilascio di tutti i rapiti.

Un'ipotesi su cui trapelano segnali di ottimismo con una delegazione di Hamas al Cairo per esaminare la bozza e un alto esponente israeliano che ha parlato alla Nbc di forti indicazioni che l'accordo, mediato domenica scorsa a Parigi dai capi delle agenzie di sicurezza di Usa, Qatar ed Egitto, stia andando avanti.

Segnali che arrivano a pochi giorni dall'arrivo di Antony Blinken, da sabato sarà per la sesta volta in Israele dall'inizio della guerra. Il segretario di Stato americano avrebbe intanto chiesto al team del suo dipartimento di esaminare le opzioni per un possibile riconoscimento dello Stato palestinese dopo il conflitto. Di esaminare cioè le varie possibilità, ha anticipato Axios, a disposizione degli Stati Uniti: riconoscere lo Stato della Palestina, non usare il proprio veto per impedire al Consiglio di Sicurezza di ammettere la Palestina come stato membro dell'Onu o incoraggiare altri paesi a riconoscere la Palestina.

Il nucleo centrale del possibile accordo, è - secondo indiscrezioni del Washington Post - un cessate il fuoco di 6 settimane nella Striscia in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora nell'enclave palestinese e della liberazione di detenuti palestinesi (3 per ogni ostaggio israeliano come nei precedenti accordi). L'altro punto importante sarebbe una mediazione tra le due opposte richieste di Hamas e Israele. La fazione islamica vuole infatti il ritiro completo dell'esercito dalla Gaza, mentre Israele si oppone. Il punto di caduta - secondo il quotidiano Usa - sarebbe il riposizionamento non permanente dell'esercito israeliano lontano dalle aree densamente popolate della Striscia, accompagnato da un aumento degli aiuti umanitari a Gaza.

La bozza di intesa include altre addizionali pause di 6 settimane nei combattimenti durante i quali Israele riavrebbe indietro i corpi di ostaggi uccisi da Hamas.

