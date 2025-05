Gli Usa riconoscono la Palestina, anzi no 

Washington. Il riconoscimento dello Stato palestinese senza la presenza di Hamas: è quanto intenderebbe fare Donald Trump nel suo viaggio in Medio Oriente, secondo quanto confidato da una fonte diplomatica del Golfo (che ha preferito rimanere anonima) a The Media Line, un’agenzia indipendente americana specializzata nel Medio Oriente. Un’ipotesi rilanciata dal Jerusalem Postm, ma esclusa da altri analisti. E smentita seccamente dall’ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee, che l’ha definita «una sciocchezza». «Il Jerusalem Post ha bisogno di fonti migliori di questa non identificata. Mio nipote di 4 anni, Teddy, è più affidabile. E fidatevi di Teddy», ha scritto su X.

«Israele non ha un amico migliore del presidente degli Stati Uniti», ha quindi assicurato, anche se da tempo sembra calato il gelo tra The Donald e Bibi: dall’Iran agli Houthi e agli aiuti a Gaza. La fonte di Media Line sostiene che «il presidente Donald Trump rilascerà una dichiarazione riguardante la Palestina e il suo riconoscimento da parte degli Stati Uniti, e che verrà istituito uno Stato palestinese senza la presenza di Hamas». «Se verrà annunciato il riconoscimento americano dello Stato di Palestina, sarà la dichiarazione più importante che cambierà l’equilibrio di potere in Medio Oriente e altri Paesi aderiranno agli Accordi di Abramo», ha aggiunto.

