Gli Usa premono su Netanyahu: «Troppi morti civili»  

Washington. Gli Stati Uniti cominciano a essere seriamente preoccupati. Il numero delle vittime innocenti a Gaza e la durata del conflitto tra Israele e Hamas stanno togliendo il sonno ai più alti funzionari dell’amministrazione americana, da Joe Biden ad Antony Blinken, che per la prima volta dall’inizio della guerra e alla fine dell’ennesimo tour in Medio Oriente ha alzato la voce sui palestinesi uccisi nei raid dell’esercito israeliano e ha chiesto pubblicamente a Benyamin Netanyahu di fare di più per proteggerli. «Troppi palestinesi sono stati uccisi, troppi hanno sofferto in queste settimane. Vogliamo fare tutto il possibile per proteggerli», ha ammonito il segretario di Stato americano parlando con i giornalisti a New Delhi. Blinken ha riconosciuto i progressi compiuti da Israele per ridurre le vittime ma ha sottolineato che «non è abbastanza». «C'è ancora molto da fare per proteggere i civili e per assicurarsi che l’assistenza umanitaria arrivi sino a loro», ha affermato il capo della diplomazia americana lasciando intendere che gli Usa hanno aumentato la pressione su Netanyahu, dopo l’allarme dell’Onu e di tanti Paesi sugli orrori nella Striscia.

L'ufficio delle Nazioni Unite in loco ha dichiarato venerdì che non riesce più fornire aiuti a diverse centinaia di migliaia di palestinesi nel nord. «Se c’è l’inferno sulla terra, è il nord di Gaza», ha detto il portavoce dell’ufficio, Jens Laerke. Nel frattempo, secondo quanto hanno rivelato alti funzionari americani al New York Times, l’altra grande preoccupazione a Washington è che più dura la guerra in Medio Oriente più aumenta il pericolo di un allargamento. Per questo, è la convinzione degli Stati Uniti, Israele deve condurre le sue operazioni militari «in un tempo limitato». L’Iran, il principale fattore di rischio di un ampliamento della guerra, è tornato a minacciare gli Stati Uniti ed Israele su una possibile espansione.

RIPRODUZIONE RISERVATA