Gli Usa ottimisti su una tregua a Gaza 

Washington. L’amministrazione americana e il Qatar starebbero spingendo per raggiungere una tregua a Gaza, convinti che si debba sfruttare lo slancio del cessate il fuoco di questa settimana con l’Iran per lavorare ad uno stop delle ostilità anche nella Striscia. Tentativi di rinvigorire gli sforzi diplomatici, mentre nelle ultime 24 ore si sono contate decine di vittime nei raid dello Stato ebraico nell’enclave palestinese. L’imperativo adesso è cogliere l’attimo, ora che i macabri echi delle bombe lanciate su Teheran e sui siti nucleari iraniani si sono esauriti. «Se non sfruttiamo questa finestra di opportunità e questo slancio, sarà un’opportunità persa», ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari in un’intervista rilasciata alla France Press. Ma a raffreddare gli entusiasmi sono stati alti funzionari israeliani coinvolti nei colloqui per un accordo sugli ostaggi, che affermano di non comprendere i motivi dell’ottimismo del presidente Donald Trump, secondo cui un cessate il fuoco a Gaza potrebbe essere raggiunto già la prossima settimana. Il lavoro diplomatico procede però a ritmi serrati considerato che un nuovo faccia a faccia Trump-Netanyahu dovrebbe invece tenersi a metà luglio proprio nella capitale americana. Il tavolo negoziale è legato al dossier sugli ostaggi: una cinquantina gli israeliani ancora prigionieri a Gaza.

