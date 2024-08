Gli Usa: grazia al presidente se lascia 

Caracas. Potrebbe arrivare dagli Stati Uniti la soluzione per risolvere la grave crisi che attanaglia il Venezuela schiacciato dall’implosione dell’economia, dalla repressione violenta delle proteste seguite al voto e dall’esodo di 8 milioni di rifugiati, più che in Ucraina. Secondo il Wall Street Journal l’amministrazione Biden sarebbe impegnata in colloqui segreti per convincere Nicolas Maduro a lasciare il potere in cambio della grazia su tutti i procedimenti giudiziari americani che lo riguardano. L’operazione rappresenta un barlume di speranza per l’opposizione che da settimane sta cercando di dimostrare la vittoria dell’ex diplomatico Edmundo González Urrutia alle elezioni del 28 luglio che rivendica di aver ottenuto il 70% delle preferenze. Invece, il leader di Caracas ha incarcerato migliaia di dissidenti e incaricato la Corte Suprema di risolvere l’impasse elettorale per garantirgli più tempo al potere: la repressione delle proteste ha causato almeno 24 morti e 2.000 arresti. Il presidente si è detto disponibile al dialogo se Gli Usa «gli mostrano rispetto».

Gli italiani

Aumentano le persone scomparse e proseguono gli arresti dei dissidenti. Cresce la paura nella comunità di italiani in Venezuela, dove l’operazione “toc toc” degli agenti del regime di Nicolas Maduro contro i suoi oppositori non risparmia nessuno, neppure i nostri connazionali che vivono nel Paese da decenni. Gli ultimi due casi sotto i riflettori delle autorità italiane riguardano due italo venezuelani di origini siciliane. Si teme per Antonio Calvino, 46enne di origini siracusane. «Dal 9 agosto scorso non si hanno più tracce di lui, che - spiega il parlamentare di Fratelli d’Italia eletto all’estero, Andrea Di Giuseppe - era un oppositore del governo, arrestato tre anni fa durante il Covid davanti al nostro consolato a Caracas per “incitamento all’odio” con la presunta accusa di voler assaltare il consolato e liberato lo scorso anno su pressione del nostro stesso governo. Ad avvisarci è stato il Comites degli italiani in Venezuela (organismo che si confronta con il consolato, ndr)». «C’è gente che si nasconde ogni giorno in luoghi diversi, spesso persone anziane che in molti casi hanno scarse risorse economiche. Mi dicono che gli agenti fermano le persone per strada e, se trovano commenti sgraditi sulle loro chat, li arrestano».

La donna messinese

Un altro caso riguarda la messinese Rita Capriti, esponente del partito di opposizione “Primero Justicia”, prelevata dalle autorità locali nella notte tra l’1 e il 2 agosto e da allora detenuta nella struttura carceraria di Caña de Azucar, a Maracay. Per lei le accuse sono di incitamento all’odio, terrorismo e resistenza a pubblico ufficiale. Il commissario Josè Dellacroiz, dirigente dell’istituto di detenzione, assicura che Capriti sarebbe isolata in una stanza, non è in cella ed è in buone condizioni di salute.

