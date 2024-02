Gli Usa frenano Israele sull’offensiva di Rafah 

Tel Aviv. Gli Stati Uniti avvertono Israele: un’operazione di terra a Rafah, dove sono stipati centinaia di migliaia di sfollati, sarebbe «un disastro». L’ennesimo scontro tra l’amministrazione di Joe Biden e il governo di Benyamin Netanyahu si consuma sull’operazione militare che lo Stato ebraico - fallite al momento le trattative con Hamas per il rilascio degli oltre 130 ostaggi ancora a Gaza - si appresta a lanciare verso la città del sud della Striscia, a ridosso dell’Egitto. «Ogni grande operazione a Rafah ora», con oltre un milione di palestinesi che vi si rifugiano, «sarebbe un disastro e non la sosterremmo. Senza un’appropriata pianificazione, non la appoggeremmo», hanno affermato senza giri di parole il portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale John Kirby e il vice portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel il giorno dopo l’ennesima missione di Blinken nella regione che si è risolta in un frustrante nulla di fatto. Peraltro l’intelligence americana ha riferito al Congresso che Israele ha indebolito le capacità di Hamas ma non è vicina all'eliminazione del gruppo. Lo riporta il New York Times.

Da giorni Israele ha intensificato i raid su Rafah in vista dell’operazione di terra preannunciata da Netanyahu dopo aver respinto «le irricevibili» richieste avanzate da Hamas per la liberazione dei rapiti. Se le trattative negoziali sono al palo, un barlume di speranza resta acceso al Cairo. Una delegazione di Hamas guidata dall’esponente di spicco Halil al-Khaya è arrivata in Egitto per «completare i colloqui relativi al cessate il fuoco». Quanto i colloqui ripresi al Cairo possano far superare lo stallo in corso resta un’incognita.

