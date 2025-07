Gli Usa con i volenterosi: «Ma la Russia sta cambiando» 

Roma. È l'unità, il messaggio che arriva della chiamata partita dalla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina, a Roma: dall’altra parte del video, a Northwood, in Inghilterra, Keir Starmer ed Emmanuel Macron. Obiettivo: fare il punto sui Volenterosi per Kiev. Perché per la prima volta agli obiettivi europei di pace hanno partecipato anche gli Stati Uniti con l'inviato di Trump, Keith Kellogg.

«Un segnale molto importante», secondo Volodymyr Zelensky che dalla Nuvola dell'Eur, accanto a Giorgia Meloni, si è detto «sicuro» che l'apporto americano «potenzierà insieme la coalizione». Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo Donald Trump e il suo equilibrismo tra Mosca e Kiev. Testimonianza plastica il viaggio in Malesia del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, che ha incontrato l'omologo russo Sergei Lavrov, al quale ha detto che le sanzioni più dure a Mosca restano un'opzione, dal momento che Mosca ha condiviso una «nuova idea» sul futuro del conflitto in Ucraina, da sottoporre al tycoon.

Al momento, non è dato sapere quale sia il contenuto di questo «concetto» espresso da Lavrov a Rubio che, dopo aver espresso delusione per la rigidità del Cremlino sul conflitto, ha sottolineato la necessità di una «roadmap» per raggiungere la pace. Ma per Zelensky c'è poco da discutere, perché «la Russia è impegnata nell’ennesima escalation di violenza» e «non vedremo presto un cessate il fuoco». Per questo Kiev ha chiesto a Roma maggiori investimenti per la difesa: «Dobbiamo intercettare i droni, servono nuovi missili e sistemi di protezione».

Che ci sia stato un cambio di passo rispetto ai mesi scorsi sembra confermarlo lo stesso Zelensky: con i Volenterosi si è parlato di armi e «ci saranno sempre più investimenti per quanto riguarda questo tipo di produzione, in modo particolare di droni», ha assicurato il leader ucraino. Ma ci sono segnali incoraggianti pure sulla ripresa delle forniture Usa: «Con il presidente Trump abbiamo un dialogo positivo sui sistemi Patriot. Noi ne abbiamo chiesti dieci. La Germania ha detto che ne può pagare due», confermando quanto già dichiarato in mattinata da Friedrich Merz. Ancora: «Quattro sistemi» potrebbe prenderli «la Norvegia e ci sono anche altri accordi bilaterali». Nel frattempo, Kiev e Londra hanno firmato a Roma un accordo per la consegna di 5.000 nuovi missili di difesa anti-aerea modello Thales, definito «storico» dai media ucraini. Il tema della difesa militare va di pari passo con un altro strumento chiave di pressione su Mosca: «Abbiamo bisogno di sanzioni forti dagli Usa», ha detto Zelensky durante la call, ringraziando poi i senatori Usa Richard Blumenthal e Lindsey Graham, anche loro presenti alla riunione a Roma, per l'iniziativa al Congresso Usa in questo senso. Un appello che trova la sponda di Meloni che ha chiesto di «rafforzare la pressione nei confronti della Russia, soprattutto utilizzando lo strumento delle sanzioni».

