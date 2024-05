Gli Usa: «Cessate il fuoco, Hamas accetti la proposta di Israele» 

Tel Aviv. Joe Biden preme su Hamas affinché accetti la roadmap proposta da Israele per fermare il conflitto a Gaza e consentire il rilascio degli ostaggi. Il presidente Usa è tornato in campo con forza con un discorso alla Casa Bianca per dire che «è il momento che questa guerra finisca», rivolgendosi in particolare alla fazione islamica palestinese dopo mesi di pressioni sul premier israeliano Benyamin Netanyahu. Lo Stato ebraico, ha annunciato Biden il cui discorso è stato trasmesso in diretta dai maggiori media di Israele, «ha proposto ad Hamas una roadmap per il cessate il fuoco». La proposta, ha spiegato, si compone di tre fasi: la prima, di sei settimane, con «un cessate il fuoco pieno e completo, il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza e il rilascio di un certo numero di ostaggi in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi». In questo frangente i civili palestinesi potranno tornare alle loro case e ai loro quartieri in tutte le aree di Gaza, compreso il nord, ha aggiunto il presidente americano, precisando che aumenteranno gli aiuti umanitari. La fase due «prevede la cessazione definitiva delle ostilità»; la fase tre, nella quale «inizierà un importante piano di ricostruzione» della Striscia. L'accordo, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, «porterà tutti gli ostaggi a casa, renderà sicuro Israele e creerà un governo migliore per Gaza senza Hamas al potere».

L’intervento del presidente Usa è arrivato il giorno stesso in cui l’Idf ha annunciato per la prima volta, dopo settimane di combattimenti, di essersi spostato nel centro di Rafah. L’obiettivo dell'esercito è quello di sradicare le strutture di Hamas con forze speciali. L’Egitto ha denunciato che Israele ha respinto i camion con gli aiuti per Gaza inviati al valico di Kerem Shalom, dove avvengono i controlli di sicurezza. La ragione, dice Il Cairo, sarebbe proprio la ripresa degli scontri armati tra Israele e Hamas nell’area e vicino a Rafah sul lato palestinese.

