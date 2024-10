Gli universitari: «Vogliamo aule sicure» 

Scatta una nuova allerta sulla sicurezza degli spazi universitari in città: il distacco di intonaco dall’aula 1B, negli spazi della facoltà di Psicologia, a Sa Duchessa, ha riacceso le preoccupazioni tra gli studenti. L’episodio, avvenuto il 15 ottobre, ha portato alla chiusura temporanea dell’aula, riaperta però il giorno successivo «senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Ateneo riguardo alla verifica della sicurezza», lamentano gli universitari.

L’allarme

Per loro, l’assenza di informazioni chiare ha generato inquietudine e agitazione visto quanto accaduto due anni fa nell’aula magna di via Trentino. «Molti studenti si sono rivolti a noi rappresentanti», spiega Gaia Ruggeri, «per chiedere conferme sulla sicurezza dello spazio, ma purtroppo non avendone non abbiamo potuto dare risposte esaustive».

A rendere la situazione ancora più preoccupante sono state le recenti piogge che «hanno provocato infiltrazioni d’acqua all’interno dell’aula», prosegue la rappresentante degli studenti, «ieri mattina abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo notato chiazze d’acqua sia sui tavoli che sul pavimento. Inoltre l’acqua si trovava sopra un televisore a muro con il rischio di causare un corto circuito».

L’ateneo

Dall’Università garantiscono che l’aula è agibile, ma che da «oggi verrà nuovamente chiusa per sistemare una guaina esterna che logorata proprio dalle forti piogge degli ultimi giorni provoca le infiltrazioni» e aggiungono che non c’è alcun pericolo sicurezza: «L’Ateneo mai metterebbe a rischio l’incolumità di studenti, docenti e personale. Capiamo la preoccupazione degli studenti ma non si è corso e non si corre alcun rischio».

L’episodio del distacco dell’intonaco era accaduto nel pomeriggio del 15 ottobre mentre un docente stava tenendo la sua lezione. I calcinacci erano caduti su un banco al quale sedeva uno studente, che non è stato colpito. Ma da quel momento era scattato l’allarme.

RIPRODUZIONE RISERVATA