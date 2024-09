Gli universitari: «Raid e minacce, adesso basta» 

Finestrini in frantumi, minacce dai marciapiedi e ubriachi molesti. Un quadro preoccupante quello dipinto dagli studenti della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche.

Sembra che in viale Sant’Ignazio si sia creato un ambiente insostenibile che ha poco a che vedere con il clima universitario. «Rompono i vetri delle auto per rubare, dalla strada arrivano grida e molestie, soprattutto alle ragazze», racconta Nicola Piga, 21 anni, responsabile regionale dell'associazione Azione universitaria.

«A luglio un uomo ha danneggiato le auto parcheggiate», continua, «poi l'incendio dei cassonetti vicino alla biblioteca, sono tutti segnali di una situazione a cui bisogna porre fine».

«Il diritto allo studio può essere pienamente garantito solo all’interno di un ambiento sicuro e sereno» sottolineano Riccardo Mulas e Anna Virginia Floris, rappresentanti della stessa associazione, che già a luglio si erano rivolti al rettore Francesco Mola, ai presidi delle facoltà e ai coordinatori per sollecitare un intervento urgente, richiedendo in primis l’installazione di un sistema di videosorveglianza. «L'università ha preso subito coscienza del problema e ha previsto l'impianto di un circuito di videocamere. Non sappiamo ancora quando, ma sarà fatto» afferma Piga.Tra le proposte, anche la presenza di un presidio di forze dell’ordine nella zona universitaria e attorno alla mensa Caritas. «Non vogliamo puntare il dito contro la Caritas, anzi, fanno un lavoro lodevole, vogliamo solo cercare un compromesso per rendere l'ambiente migliore per tutti, trovare una soluzione insieme» conclude.

