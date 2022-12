«Gli ultraleggeri sono sicuri» 

Poteva essere una tragedia ma non è indicativo di poca sicurezza. «Sono aeroplani sicuri», spiega Federico Piano, 72 anni, presidente de La Tana del volo, scuola di volo di Siliqua, uno dei massimi esperti in Sardegna. Parla con cognizione di causa, avendo un bagaglio quarantennale di esperienza nel settore. Senza entrare nel merito delle cause dell’incidente nelle acque antistanti l’aeroporto di Tortolì, in cui sono rimasti coinvolti Andrea Mascia, 65 anni, di Cagliari, e Olga Roval (34), ucraina, l’istruttore garantisce sulla sicurezza dei velivoli: «Svolgiamo migliaia di ore all’anno, facciamo scuola e pratichiamo addestramento e il fattore sicurezza è elevato. Un incidente fa parte delle probabilità. Può accadere. Ma è più sicuro l’aereo della macchina».

L’incidente

La carcassa del biposto Ctls è sotto sequestro, avvolta in un telo nero a bordo della pista dove è stata trasportata sabato sera sotto la sorveglianza dei carabinieri coordinati dal sostituto procuratore, Giovanna Morra. Il magistrato attende gli atti completi per fare chiarezza sull’accaduto. L’ipotesi più accreditata resta quella di un guasto al motore durante la fase di decollo. Andrea Mascia, ex pilota di linea, avrebbe anche tentato, invano, di riaccendere il propulsore e dunque ha effettuato la manovra di ammaraggio a una cinquantina di metri dalla riva. Una volta piombati in acqua, l’uomo si è subito preoccupato di far uscire la ragazza dall’abitacolo. Lei stessa è riuscita a raggiungere la spiaggia a nuoto, mentre il pilota è stato aiutato da alcune persone che passeggiavano sul litorale. Il fratello e il nipote di Andrea Mascia, titolare di una catena di parafarmacie nell’Isola, erano a bordo di un altro ultraleggero che stava decollando. Hanno assistito alla scena e si sono precipitati in acqua per aiutare i superstiti, feriti, sotto shock. Sul caso l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo potrebbe aprire un’inchiesta e inviare un investigatore.

Le condizioni

Sabato pomeriggio sul luogo dell’incidente hanno operato carabinieri, Vigili del fuoco, polizia, Circomare e personale del 118. Andrea Mascia, dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale di Lanusei, è stato ricoverato al San Francesco di Nuoro dove dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Ha riportato la frattura di una vertebra e contusioni. La ragazza è stata dimessa ieri dal Nostra Signora della Mercede.