Gli ultrà rossoneri si prendono la scena 

Milano. Anche i duri piangono. A sorpresa, non sono stati iscritti e simpatizzanti di Forza Italia arrivati da tutto il Paese, ma la curva sud del Milan, di cui Silvio Berlusconi è stato presidente fino al 2008, a prendersi la piazza dei funerali, la stessa dove la squadra ha festeggiato tanti trionfi, tra scudetti, Champions e trofei di ogni tipo.

Organizzati come allo stadio, i tifosi hanno occupato la parte della piazza vicina al sagrato, disponendo i loro striscioni, sventolando le bandiere del Milan e della curva, scandendo con cori e applausi i momenti più toccanti della cerimonia. A guidare gli ultras, Giancarlo Capelli, meglio conosciuto come "il Barone”, storico componente del direttivo della Curva Sud del Milan. Silvio Berlusconi «rimarrà sempre il presidente per noi» dice 'Il Barone', l'unico vestito in arancione in mezzo a una marea di magliette rossonere.

Fuori dal Duomo le centinaia di tifosi a scandire il nome dell'ex presidente e intonare il corto “C'è solo un presidente”, dentro la chiesa il presidente del Milan Paolo Scaroni e tante leggende rossonere, da Arrigo Sacchi allo storico capitano Franco Baresi fino a Daniele Massaro, Demetrio Albertini, Giovanni e Filippo Galli, oltre all'ex allenatore Fabio Capello. Non poteva mancare Adriano Galliani, ma c'erano anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis, quello della Lazio Claudio Lotito, oltre al presidente dell'Inter Steven Zhang e l'amministratore del club nerazzurro Giuseppe Marotta.

