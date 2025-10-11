Bruno Canzilla e Tonino Vitiello sono gli ultimi reduci della Cartiera di Arbatax. Ai baluardi della fabbrica della carta, fallita negli anni Novanta dopo decenni di splendore, la Nugoro offre lo scivolo verso la pensione. Di fatto è la prosecuzione del progetto di politica attiva per il reinserimento lavorativo dei dipendenti espulsi dal settore cartario avviato qualche anno fa. Nei giorni scorsi, la Provincia di Nuoro, che in origine era destinataria del finanziamento regionale, ha trasferito le risorse finanziarie (64mila euro) assegnate dall'Aspal alla neonata Provincia guidata da Alessio Seoni. Con un provvedimento del settore amministrativo, a firma di Tonino Mereu, ex sub commissario della Zona omogenea dell’Ogliastra, la somma è stata impegnata a favore della Nugoro spa, il braccio operativo della Provincia di Nuoro, nel cui organico figurano i due operai. Sono loro l’ultima costola di un gruppo che, in tempi recenti, ha curato piazze, orto botanico, strade, parchi e scuole di Tortolì.

Eredità ingombrante

Negli ultimi vent’anni, il compendio dell’ex sito industriale, eldorado dell’economia locale sin dai primi anni Sessanta, è passato di mano tra più entità istituzionali. Oggi l’ex Cartiera ha il volto spettrale di una cattedrale economica in completo stato di abbandono. È alla mercé di tutti. Ci entrano anche attraverso varchi ricavati sulla recinzione, lungo l’intero perimetro di quello che, fino a poche settimane fa, era un immobile ascritto al patrimonio della Regione. Eredità rilevata dalla Sarind, società liquidata e cuscinetto utile a gestire il transito patrimoniale dall’assessorato all’Industria agli Enti locali. Oggi, per decisione della Giunta Todde, l’area è stata ceduta al Comune di Tortolì con l’impegno che l’amministrazione lo trasferisca al Consorzio industriale. Proprio questo è stato uno dei motivi della discordia tra il sindaco Marcello Ladu e il presidente destituito del Consorzio Franco Ammendola. Punti di vista diversi sulla futura organizzazione dei 35 ettari, un terzo dei quali ambito da Saipem.

Il sindacato

«La Cartiera di Arbatax - sostiene Michele Muggianu, segretario generale territoriale della Cisl Ogliastra - ha rappresentato per decenni un pilastro centrale dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Oggi è necessario procedere rapidamente alla riqualificazione infrastrutturale e urbanistica delle aree, attuando i progetti già finanziati e avviando un dialogo stabile tra Regione, Comune, Consorzio industriale e parti sociali per definire la visione strategica per il futuro».