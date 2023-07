Gli ultimi lasciti di Silvio: 100 milioni a Fascina e al fratello 

Alcune righe scritte in fretta con la stilografica che portava sempre con sé, con già il cappotto addosso in attesa di salire sulla macchina che lo avrebbe riportato all'ospedale da cui solo pochi giorni prima aveva preteso di essere dimesso. Silvio Berlusconi il 19 gennaio 2022 aveva paura che dal San Raffaele non sarebbe mai uscito e ha voluto sistemare gli ultimi dettagli delle sue volontà pensando alla compagna Marta Fascina, al fratello Paolo, all'amico di una vita, Marcello dell'Utri. Lasciando un messaggio ai figli: «tanto amore a tutti voi». È diverso il tono di questo ultimo atto rispetto ai due primi testamenti. Quelli, scritti su fogli gialli di block notes, sono asettici. Il primo preparato pochi giorni dopo il suo settantesimo compleanno, il secondo appena guarito dal Covid. Quest'ultimo invece è più emozionato, annotato con il dubbio sul futuro, “se non dovessi tornare...” . La busta aperta, consegnata da Fascina al notaio Arrigo Roveda, è indirizzata “ai miei figli”.

Nel messaggio il Cavaliere si rivolge a “cara Marina, Piersilvio, Barbara e Eleonora” non citando Luigi. Una dimenticanza involontaria, ma con conseguenze, dato che in questo modo i lasciti decisi da Berlusconi per il fratello, la compagna e Dell'Utri, non saranno (o non dovrebbero essere) presi in parte dalla eredità dell'ultimogenito. Con una grafia un pò incerta, il Cavaliere scrive “sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto quanto segue. Dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a: 1) Paolo Berlusconi: euro 100 milioni. 2) a Marta Fascina: euro 100 milioni. 3) a Marcello Dell'Utri: euro 30 milioni per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me. Grazie, tanto amore a tutti voi. Il vostro papà”

Nel mentre, il Consiglio dei ministri ha individuato nel 22 e 23 ottobre le date per lo svolgimento delle elezioni suppletive che eleggeranno il sostituto in Aula del Cavaliere.

