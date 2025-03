Gli ultimi innestatori e la loro magia antica che nessuno impara 

Inviato

Villamassargia-Villacidro. L’olivastro ha radici potenti; una tecnica antica e misteriosa consente di addomesticare quella forza selvatica e far sì che l’albero produca olive buone. O di trasformare un aranceto da Washington a Tarocco. O di fare di un pero un susino. È l’innesto, arte quasi magica che in Sardegna sono rimasti in pochi a padroneggiare. «Non c’è stato ricambio generazionale», alza le spalle Giampaolo Concas, 72 anni, di Domusnovas, mentre, in un oliveto a S’Ortu Mannu, Villamassargia, esegue davanti al cronista e a quattro placidi asinelli un innesto a corona: taglia una vigorosa branca di olivastro, ne smussa gli angoli e pratica tre incisioni; inserisce in ciascuna un rametto d’olivo, tagliato ognuno con una tecnica diversa, lega, spalma sul tutto uno strato di argilla raccolta personalmente («È la tecnica tradizionale: altri preferiscono il mastice, a me non piace»), copre il delicato assemblaggio con un sacchetto da freezer, lega, sovrappone un sacchetto di carta «per schermare la luce». Fatto. Ora non c’è che aspettare.

Magie fra gli olivi

«Dieci-quindici anni e non ci sarà più nessuno a saperlo fare», sospira Antonio Pero, 54 anni. Siamo in un oliveto rigoglioso nelle campagne di Villacidro, uno dei terreni di sua proprietà (25 ettari tra oliveti e aranceti: da poco ha innestato 2.700 aranci). «Questa – dice accarezzando un arboscello d’olivo – è della varietà Pugliese: l’ho innestata tre anni fa, dall’anno scorso dà frutto». Tanti gli chiedono di fare innesti per loro: «Non ho tempo», sorride, «devo badare ai miei terreni». Ma ogni tanto dice sì: «L’altr’anno, con due operai esperti, abbiamo innestato 540 piante in due giorni e mezzo». E quando può insegna: innesto e potatura. «Facciamo dei corsi con l’associazione “Su Carinniu”». Il numero massimo di partecipanti si raggiunge in un lampo. C’è curiosità, in uno-due giorni si acquisisce un’infarinatura. Ma per farne una professione bisogna imparare una miriade di cose sulle piante, la loro natura, le stagioni («ora è tempo di innestare olivi, ad aprile e maggio tocca agli agrumi, in agosto-settembre le drupacee»), il clima che cambia e sconvolge i calendari agrari tradizionali, le tecniche, gli attrezzi. Stare attenti a non ferirsi.

L’importanza dei maestri

«Devi cominciare da piccolo», sorride Maurizio Diana, 52 anni, di Villamassargia: «Osservare con attenzione. E provare. Impossibile diventare bravi se resta un hobby». Lui ha iniziato a 12 anni andando dietro al padre Antonio, scomparso lo scorso agosto: «Aveva imparato in Sicilia, nei vigneti di Alcamo. Lo chiamavano in tutto il Sulcis e mezzo Campidano». Alla campagna sarda Maurizio è tornato vent’anni fa, dopo una carriera da frigorista in Continente; tra innesti, potature e tagli boschivi è riuscito a fare dell’agricoltura la sua vita. Di suo padre conserva con devozione la cassetta degli attrezzi: fatti a mano, l’una e gli altri. «Questo è il suo innestatoio», dice mostrando un coltello dalla lama affilata come un rasoio e senza punta, e un cuneo d’ottone in fondo al manico: è la spatolina, si usa per dilatare le incisioni nel tronco della pianta di partenza nelle quali infilare i rametti della pianta che si vuole ottenere.

Figura sempre più rara

La figura dell’innestatore, spiega Pino Floris, 55 anni, agronomo, insegnante all’istituto agrario professionale di Villamassargia, è sempre più rara: «C’è tanta richiesta, non se ne trovano. C’è un bravo innestatore ogni dieci bravi potatori». È un mondo variegato: si va dai professionisti come Antonio e Maurizio agli amatori come Giampaolo che, in pensione dopo una vita fra la miniera a Barega e l’Igea, si gode il piacere di stare in campagna e lavora a titolo gratuito per amici e conoscenti. Mancano i ragazzi: «La scuola – giura Floris – dovrebbe fare di più per formare qualcuno che faccia i lavori manuali. C’è tantissimo spazio, e quella dell’innestatore è un’attività redditizia». Si spuntano 5 euro a pianta. Moltiplicati per centinaia di piante, fanno belle cifre. Certo, bisogna essere bravi.

