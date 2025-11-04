VaiOnline
Promozione.
05 novembre 2025 alle 00:13

Gli ultimi due ottavi di Coppa Italia 

Oggi si chiude il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione con le ultime due partite di ritorno: alle 17 si comincia con Usinese-Li Punti (all’andata il match è finito 0-3), alle 18,30 è la volta di Ozierese-Bonorva (all’andata 1-1). Chi si qualifica raggiunge nei quarti Alghero, Arborea, Uta 2020, Castiadas, Tonara e Coghinas.

Il Bonorva è terzo in classifica e vanta in formazione il capocannoniere del torneo, Domenico Saba, già a quota 11 centri in nove partite; l’Ozierese neo promosso è a metà classifica e può sfruttare il fattore campo. L’Usinese a sua volta è seconda dietro la corazzata Alghero ma deve compiere un’impresa per recuperare il gap con il Li Punti, penultimo in graduatoria. Ma i padroni di casa puntano su altro: «Giocheranno molti giovani, l’obiettivo è campionato», ha detto il tecnico Pierluigi Scotto, da quest’anno allenatore dei rossoblù dopo tre stagioni alla Macomerese. «Il progetto è nuovo», ha sottolineato, «bisogna ricostruire, e a me piacciono le sfide. Mi sono anche avvicino a casa e non guasta. Ho portato con me giocatori che mi conoscono e ho trovato giovani interessanti dal punto di vista tecnico: un buon mix per provare a fare quello che feci col Latte Dolce, portato da Promozione a Serie D. La cosa più difficile è dare un’identità alla squadra e fare punti. Ci stiamo riuscendo».

