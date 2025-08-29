Gli ultimi concerti delle “Notti musicali” 

È arrivato alle battute finali Le Notti Musicali, il festival inserito nella XXV edizione dell’Accademia internazionale di musica in corso negli spazi del Conservatorio dal 23 agosto.

Stasera

L’appuntamento è nell’Auditorium dove la serata si aprirà sulle note del bel canto italiano con la talentuosa mezzoprano Laura Capretti, accompagnata dal pianista Sandro Zanchi: in programma arie tratte dalle più celebri opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

A seguire, il grande repertorio della musica da camera con il virtuoso del pianoforte Yun Yang Lee, il Quatour Freyja e il Quatuor Galilée, due quartetti d'archi che uniscono talenti provenienti da Palestina, Francia e Italia.

Domani

Il gran finale del festival è invece in programma domani (domenica) alle 17 nell’aula Oppo del Conservatorio, dove i virtuosi della musica che dal 23 agosto sono in città per affinare le proprie capacità accanto ai grandi maestri, saluteranno il pubblico con un concerto che proporrà alcune tra le pagine più belle della grande musica classica.

Il festival

L’Accademia internazionale di musica di Cagliari e il festival Le notti musicali sono ideati dall’associazione “Sardegna in musica”, con la direzione artistica di Cristian Marcia e quella organizzativa di Gian Luca Marcia.

grazie al contributo della Regione e del Comune e in coproduzione con il Conservatorio “G. P. da Palestrina”.

