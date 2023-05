Gli ultimi comizi prima del voto 

Un comizio in piazza venerdì sera a Villasimius per chiudere la campagna elettorale che vede contrapposti il sindaco uscente Gianluca Dessì e l’imprenditore nel settore del turismo Livio Carboni (ex compagno di Dessì in minoranza oltre dieci anni fa).

Alle 20 di certo sarà il turno di Carboni e del suo gruppo, subito dopo (dalle 21,30) potrebbe essere la volta di Dessì che tuttavia al momento non ha ancora confermato l’appuntamento: «Senz’altro – spiega il sindaco uscente che guida “Villasimius Unita” – prenoteremo la piazza, stiamo ancora decidendo però se fare un comizio o qualcos’altro».

Una sfida all’ultimo voto in un clima, tutto sommato, abbastanza corretto a parte – ma anche questa è campagna elettorale – alcuni meme e vignette anonime. All’ultimo momento potrebbe persino esserci un confronto tra i due candidati a sindaco con un moderatore esterno (questa, perlomeno, sembra essere la volontà di entrambi i candidati).

Nel frattempo la scorsa settimana si son tenute le assemblee dei due gruppi per la presentazione dei candidati consiglieri. Carboni e il gruppo “Villasimius Bene Comune” ha scelto Casa Todde, Dessì (causa maltempo) la palestra comunale. Entrambe le assemblee sono state molto partecipate.