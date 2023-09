Gli ultimi argentieri della città mineraria 

Tra tradizione e modernità: due artigiani di Iglesias portano avanti la lavorazione dell’argento in una maniera che coniuga l’utilizzo delle tecniche più antiche con gli strumenti e le tecnologie all’avanguardia.

Al lavoro

I laboratori di Franco Zedda e Fabrizio Loi, entrambi nella centralissima via Cagliari, oltre alle loro creazioni, ospitano un patrimonio di storie, conoscenze e di pratiche che accompagnano la lavorazione dell’argento e degli altri metalli preziosi da secoli, in un territorio che è stato il centro delle attività estrattive e mantiene ancora oggi nelle sue tradizioni la memoria del periodo medievale e del Gremio che riuniva gli artigiani che lavoravano il metallo.

Franco Zedda, classe 1964, ha aperto la sua attività a Iglesias nel 1990, dopo gli anni di apprendistato e la formazione professionale.

«Un percorso iniziato nel 1984, come fonditore artistico – racconta - nella scuola dello scultore Franco D’Aspro e proseguito a Cagliari, presso il laboratorio di Giampaolo Arrais, uno dei maestri filigranisti più apprezzati in Sardegna».Da allora alterna l’attività di artigiano a quella di docente, con gli insegnamenti tenuti in diversi corsi regionali, con la collaborazione con il Liceo Artistico e con la realizzazione di un progetto elaborato insieme a “Sardegna Ricerche”, nato per far conoscere le arti tradizionali, dall’ideazione di un oggetto fino alla sua realizzazione.Una maniera per avvicinare i giovani a un’attività antichissima, perché – racconta Zedda – molti ragazzi stanno riscoprendo la lavorazione artigianale dell’argento, anche nell’ambito di una crescita delle manifestazioni legate alle rievocazioni storiche e al folklore. Le attività sono in ripresa anche se purtroppo sono frenate dal costo delle materie prime che aumenta continuamente e rischia di diventare proibitivo». La partecipazione a fiere e manifestazioni di settore, e la collaborazione con designers internazionali ha aperto la strada anche all’utilizzo di nuove tecnologie, come le stampanti 3D, una maniera per portare nel mondo contemporaneo un patrimonio antichissimo.

Il percorso

Fabrizio Loi, 41 anni appena compiuti, è sempre stato affascinato da tutto ciò che viene creato artigianalmente, e ha iniziato a operare nel settore non ancora maggiorenne. H a cominciato a lavorare il metallo nel 1999, nel Centro per l’argento Isola di via Cattaneo, diventando parte della cooperativa che gestiva la struttura. racconta – Dopo anni in cui il lavoro andava di pari passo con l’apprendimento e la specializzazione, nel 2008, tramite i finanziamenti per l’imprenditoria giovanile sono riuscito ad aprire un’attività in proprio». Un laboratorio che è cresciuto, consentendogli di rilevare, nel 2018, la storica gioielleria Ragazzola di Piazza Lamarmora.

«Il mercato è cresciuto, grazie anche all’interesse di tanti turisti che cercano prodotti di qualità – mette in evidenza Fabrizio Loi – e i gioielli che vengono richiesti maggiormente sono quelli in filigrana, fortemente identitari e amati sia dagli iglesienti che dalle persone che vengono da fuori». Oltre alla tradizione, l’attenzione dell’artigiano si è concentrata anche sulla ricerca di nuovi mercati, grazie alle possibilità fornite dall’e-commerce e alle tecniche di altre realtà del mondo, come la lavorazione “Mokume-gane”, tipica del Giappone, perché, come mette in evidenza Loi, « E’ fondamentale seguire la propria identità e le proprie tradizioni, ma è importante anche aprirsi con interesse ad altre realtà, nel segno dell’innovazione».

