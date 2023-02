Gli ulivi secolari diventano legna da ardere 

I proprietari sono esasperati, tra di loro non c’è molta voglia di parlare ma alla fine accettano di farlo con la rassicurazione di non veder comparire il nome sul giornale: «Non siamo più padroni dei nostri terreni – afferma uno di loro – sto subendo dei danni come tantissimi altri proprietari della zona. Ci sentiamo abbandonati da tutti: i comuni non fanno niente, la compagnia barracellare non esiste più, carabinieri, vigili e forestale non intervengono. Cosa dobbiamo fare per difendere i nostri diritti? Una situazione così non si era mai vista».

Nessuno parla di atto intimidatorio, né di vendetta: chi ha agito ha pensato solo al facile guadagno rappresentato dalla legna da vendere sottobanco a qualche cliente compiacente. Ma non è l’unico episodio accaduto in questi primi mesi del 2023: altri tagli indiscriminati di ulivi e mandorli sono stati segnalati anche in altre zone del vasto territorio comunale.

Furti, danneggiamenti, pascolo abusivo: ladri e prepotenti da qualche tempo girano indisturbati nelle campagne di Dolianova e i proprietari terrieri non sanno più a che santo votarsi. L’ultimo episodio alcuni giorni fa: quattordici ulivi secolari abbattuti in un uliveto nella zona di Santu Anni, a poca distanza dal sito archeologico che ospita un grande nuraghe complesso ancora inesplorato. Un’autentica opera di devastazione che ha unito danno economico a spregio per l’ambiente. Senza dimenticare l’alto valore affettivo rappresentato da quegli alberi per chi li custodisce e li cura da diverse generazioni.

Il gesto

«Abbandonati»

Ma non c’è solo il taglio degli alberi nella cronaca delle ultime settimane: la lista nera comprende furti di attrezzature agricole e di rete metallica per recinzioni oltre ai danni alle colture provocato dal pascolo abusivo di pecore, capre e mucche. «L’ulivo è una pianta forte in grado di rigenerarsi ma con la presenza di bestiame è difficile che si riprenda. Questi alberi li abbiamo ereditati dai nostri nonni: è un dolore assistere a queste cose, oltre che economico è soprattutto un danno morale».

Senza barracelli

Certo non aiuta l’assenza dei barracelli, indispensabili per il controllo del territorio. Il Comune sta lavorando per ricostituire la Compagnia, ha assicurato l’assessore all’Agricoltura Chicco Fenu. Allo studio un nuovo regolamento per dotarla degli strumenti necessari al suo funzionamento, quelli che sono mancati nei mesi scorsi e che ne hanno determinato lo scioglimento.

L’esposto

Dopo alcune denunce presentate alle forze dell’ordine, alcuni dei proprietari hanno deciso di fare fronte comune. Sono già una ventina quelli che hanno firmato una lettera-esposto al Prefetto di Cagliari per chiedere aiuto alle istituzioni. «La situazione sta rischiando di andare fuori controllo – concordano i proprietari terrieri – prima in campagna vigevano delle regole ferree, nessuno si permetteva di entrare nei terreni altrui senza permesso. Chi lo faceva veniva sanzionato. Possibile che non si riesca a far nulla?».

