«Gli ulivi di S’Ortu Mannu sono in ottima salute» 

Non si esaurisce la polemica nata delle osservazioni dell’ex direttore dell’Orto botanico di Cagliari Gianluigi Bacchetta sullo stato di salute degli ulivi plurisecolari e de Sa Reina (l’ulivo millenario simbolo del parco) dell’uliveto de s’Ortu Mannu, “monumento naturale storico” dal 2008.

Il botanico, che fino al 2019 ha collaborato con il Comune nello studiare (insieme ad altri tecnici) la situazione di sofferenza degli ulivi (senza trattamenti la loro aspettativa di vita era di 50 anni) ha affermato che la situazione dell’uliveto si aggrava e quella di Sa Reina diviene altamente critica. Siamo vicini al punto di non ritorno». Un’analisi completamente contraddetta («stato di salute ottimo») da Pino Floris, l’agrotecnico che da oltre un anno dirige il cantiere di cure fitosanitarie (innesti di solfato di rame e potature specifiche per ogni ulivo) che ha risanato e dato nuove prospettive di vita all’uliveto. Parole che hanno lasciato incredula anche la sindaca Debora Porrà: «Oltre al parere dell’università di Sassari e di Laore c’è anche il fatto che dopo 5 anni, gli ulivi, benché siano piante monumentali alle quali non viene richiesto, hanno ripreso a fruttificare. Questo testimonia il loro stato di salute». Una certificazione garantita anche dalla relazione su sa Reina di “Mattasa Mannasa”, impresa incaricata dalla Regione: «Buon sito di radicazione, sito di vegetazione in cui non sussistono conflitti, ramificazione diffusa e ben distribuita», sono alcuni dei rilievi fatti.

