Gli ulivi costano cari a Guccini 

Non ha mai firmato nemmeno una delibera di Giunta, ma gli ulivi dell’ExMe, tanto voluti dal Comune, dovrà pagarli l’ex assessore, oggi consigliere di minoranza, Francesco Guccini. Quattordicimila euro, oltre le spese legali di 3 mila e trecento euro. A deciderlo il giudice civile di Nuoro, Tiziana Longu. A chiamare in causa Guccini la ditta Floragricola Rocchi di Bancali (rappresentata da Salvatore Salaris). Contattato al telefono Guccini, è amareggiato: «Il giudice avrà ritenuto che quegli alberi siano finiti nel giardino di casa mia, configurando così un “indebito arricchimento”, e non in piazza Mameli, dove sono sempre stati dal 2014. Oppure avrà pensato che la scelta di acquisirli sia stata del sottoscritto, e non dell’Amministrazione, in senso generale, e del sindaco in particolare».

La storia

Gli ulivi secolari sono quelli che nel 2014 vennero sistemati per abbellire piazza Mameli in occasione della manifestazione “Magie d'inverno”. Il sindaco Alessandro Bianchi decise di mantenerli, dando delega verbale all’assessore. A gestire la pratica gli uffici. Nel 2015 l’impegno di spesa del 29 maggio, il 18 giugno subito dopo il cambio dell'amministrazione il Comune si accorse che la ditta non aveva iscrizione al MePa. La dirigente chiese alla Floragricola, per procedere, l'iscrizione al MePa, che non arrivò, quindi revocò l’acquisto e chiese di portarli via. Antieconomico per la ditta che li lasciò dove sono ancora oggi, pretendendo ora 14 mila euro da un ex amministratore che si interessò per risolvere il problema.

«Farò appello» preannuncia Guccini, difeso da Andrea Puledda.

La motivazione

La sentenza evidenzia che per il Tuel «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste la regolare assunzione dell'impegno contabile. Nel caso di specie - prosegue - l’amministrazione ha disposto la posa in opera delle aiuole e dei due ulivi secolari nel novembre 2014 in mancanza della registrazione dell’impegno contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria». Solo nel maggio 2015 con la determinazione 1265 il dirigente Franco Rosu ha determinato di procedere all’acquisto. La copertura era stata poi certificata. Con la successiva determinazione del 18 giugno 2015 però la dirigente Lucia Malandrino ha disimpegnato la somma «perché la gara è andata deserta». Per il Tribunale, nonostante l’acquisizione degli alberi da parte del Comune nel 2014 «non c’è stata delibera consiliare di riconoscimento del debito; né a tal fine può ritenersi rilevante la delibera dirigenziale di maggio in quanto la stessa non ha i requisiti, non essendo stata adottata dal Consiglio». Insomma per il giudice il contratto intercorre direttamente con l’amministratore che ha consentito la fornitura, e non con gli uffici».

Amarezza

«Mi auguro sia fatta giustizia», chiosa Guccini, «se così non fosse, lascerò gli alberi ai nuoresi. Serviranno ad arredare una piazza cittadina e ricordare, in futuro, che, anche in politica, dedicarsi agli altri è sempre fonte di irriconoscenza».

