Gli uffici di Poste italiane si spostano in un camper  

Un ufficio postale mobile in sostituzione di quello che da oggi chiude per lavori. Poste italiane alla fine ha ceduto alle richieste del sindaco Emidio Contini e così i cittadini potranno evitare le trasferte all’ufficio postale di Monastir per le normali operazioni di sportello. L’ufficio postale ha chiuso i battenti da ieri, a causa di lavori di manutenzione e riaprirà a maggio. «Si chiede, al fine di attenuare i grossi disagi che saranno arrecati alla popolazione, soprattutto quella anziana, di prevedere la fornitura il loco dei servizi ordinari impiegando strutture mobili già utilizzate in passato in occasione di lavori di ristrutturazione analoghi, o in subordine un servizio navetta di collegamento con l’uffizio postale di Monastir», era stata la richiesta, in un primo momento inascoltata, di Contini a Poste italiane che comunicava «di aver predisposto, per tutta la durata dei lavori, uno sportello dedicato, per operazioni di deposito e prelievi e per il ritiro della corrispondenza, presso la vicina sede di Monastir».

Ora la svolta. «Durante il periodo dei lavori Poste italiane garantirà ai cittadini di Ussana la continuità di tutti i servizi attraverso un ufficio postale mobile collocato nelle adiacenze della sede, disponibile a partire dal 7 aprile, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45». Insomma, torna il camper delle Poste che garantirà le attività di sportello nel periodo di durata dei lavori. Era già successo nel 2017, quando per qualche giorno un camper Fiat aveva accolto direttore e impiegati per il disbrigo delle pratiche. Anche allora l’ufficio postale di piazza IV Novembre era stato oggetto di lavori. «L’ufficio postale di Ussana dal 7 aprile è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede è inserita in “Polis - Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15 mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide, la riapertura dell’ufficio postale di Ussana è prevista, salvo imprevisti, per la seconda decade di maggio», fa sapere Poste italiane.

