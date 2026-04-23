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Arzachena.
24 aprile 2026 alle 00:35

Gli uffici di Abbanoa diverranno una foresteria 

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Si sta trasformando in una bella gatta da pelare per Abbanoa il caso del cantiere di sua proprietà ad Arzachena. L’immobile di corso Garibaldi ha già creato problemi seri a causa del crollo di parte della facciata (due auto danneggiate, rischi altissimi per i passanti). Ma ora il tema è un altro e riguarda la destinazione di un edificio ristrutturato con i fondi pubblici. Dopo il crollo gli utenti di Abbanoa si sono chiesti quando e se ci sarà uno sportello a disposizione. Abbanoa ha tranquillizzato tutti, sarà attivato un presidio della società in un territorio che comprende Porto Cervo, Cannigione, Baia Sardinia e Abbiadori. Dove saranno gli uffici? Per ora c’è una sede provvisoria, in un locale del Comune. Poi, in teoria, potrebbe essere riaperto l’immobile di corso Garibaldi, nuovo di zecca. Peccato che, come si legge nei documenti di Abbanoa, l’edificio “è interessato da proposta di intervento di manutenzione straordinaria con opere interne e cambio di destinazione d’uso a residenziale (Foresteria a servizio dei dipendenti Abbanoa), che comporterà una diversa disposizione e articolazione interna degli ambienti”. Quindi, stando agli atti, Abbanoa non ha un edificio idoneo per i suoi uffici ad Arzachena. I consiglieri di minoranza Rino Cudoni e Francesca Pileri hanno chiesto al sindaco Roberto Ragnedda di intervenire.

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