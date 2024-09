Gli uffici della Pbm dedicati a Pietro Uras 

«Onesto, leale, laborioso». Così Sergio Zuncheddu, editore del gruppo Unione Sarda, ha definito Pietro Uras, ex numero uno delle concessionarie della pubblicità del gruppo, scomparso il 24 agosto scorso a 88 anni.

A meno di un mese dalla sua morte, ieri in una breve ma toccante cerimonia gli è stata intitolata l’ala dell’edificio dove lavorano i dipendenti e gli agenti della Pbm, alcuni dei quali si sono formati grazie ai suoi consigli e al suo esempio.

Pietro Uras era un gentiluomo, capacissimo nel suo lavoro, corretto con tutti, mite. Fu per decenni direttore della Spi, la società svizzera che raccoglieva pubblicità per l’Unione prima della nascita della Pbm, società in house, che diresse prima di passare il timone a Lia Serreli, attuale direttore generale del gruppo. Da ieri una targa blu lo ricorda. Tutti la vedranno ogni giorno e ne ricorderanno l’esempio.

