Gli studenti sul palco per il Cantiere poetico 

Emozioni sul palcoscenico per le III-G e III-H dell'Istituto comprensivo di Sestu. Le due classi delle Medie hanno partecipato alla giornata finale del Premio Letterario Città di Sassari, conclusivo del Cantiere Poetico e del festival “Ottobre in Poesia”. In scena, la poesia "Er corvaccio" di Graziano Graziani, che richiama l'atmosfera di un cimitero. I ragazzi e le ragazze hanno fatto loro il significato della poesia scrivendo delle riflessioni e mettendo in scena una performance dove hanno recitato, e suonato una base musicale che avevano anche composto.

