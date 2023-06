Gli studenti stilisti volano a Wembley 

Gli ingredienti sono fantasia, colore e tanta manualità e poi l’elemento principale: il materiale di scarto che si trasforma in abiti di alta moda. La parola d’ordine è riciclo e così gli studenti della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Monserrato “1-2 La Marmora”, si sono reinventati stilisti eco-consapevoli. Il prossimo ottobre rappresenteranno L’Italia alla Ovo Arena di Wembley a Londra, alla seconda finale internazionale di Junk Kouture, il programma che promuove l'importanza della sostenibilità. Prima di volare in Inghilterra, però, i ragazzi presenteranno i loro lavori domani con una sfilata alla Casa della cultura di Monserrato.

I protagonisti

«È stata un’esperienza fantastica – afferma Carla Vargiu, decente e coordinatrice del progetto -, condivisa all’interno di un team favoloso dove ognuno ha dato un supporto importante mettendo a disposizione conoscenze e specializzazioni. Siamo riusciti a coinvolgere le famiglie aprendo le porte della nostra scuola anche nel pomeriggio, trascorrendo dei momenti che non dimenticheremo mai. Abbiamo raccolto i materiali nei magazzini scolastici, nelle nostre case, in quelle dei nostri amici, fino ad arrivare alle attività di ristorazione locali».

La scuola monserratina ha presentato in totale nove design realizzati nelle sedi di via Monte Linas e via Argentina. Quattro di questi: Colourful Nature di Martina Puddu, Alice Lecca e Riccardo Murgia, Goloritze di Giorgia Mameli, Ileana Secci e Eleonora Sollai, Asymmetrical flight di Virginia Pibiri, Asia Corda e Veronica Pibiri e Ilaria Alpi di Elisa Feboli, Alice Mainas e Martina Paderi, sono arrivati tra i sessanta semifinalisti nazionali.

«Sono molto felice e orgogliosa per l’obiettivo raggiunto, essere arrivati tra i primi dieci a livello nazionale ci rende onore, soprattutto considerando che ci siamo confrontati principalmente con Istituti Secondari di secondo grado», aggiunge la preside Valentina Cao, «la scuola si è aperta verso il territorio e abbiamo creato una comunità forte che si è messa in gioco in questa sfida, dando un ottimo esempio di progettazione partecipata. Supporteremo con tanto piacere i nostri alunni alla finale internazionale».

L’abito premiato

Colourful Nature è l’abito è arrivato nella top ten nazionale. Ispirato alla natura, offre materiali caratteristici in un contesto luminoso e colorato, fonte di energia. Il legno e il sughero sono accompagnati dal colore e compongono un design allegro, che trasmette serenità e armonia. I materiali principali sono stati recuperati da una falegnameria, successivamente incollati su un body e una gonna inutilizzati e rivisitati.

«Non riesco a descrivere la felicità che provo per aver raggiunto questo risultato inaspettato insieme al mio gruppo e con il costante supporto dei docenti. Un’occasione che ha dato sfogo alla creatività utilizzando anche materiali della nostra terra. Ora siamo concentrati sulla performance che presenteremo dal vivo a Londra», commenta Martina Puddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA