Gli studenti-stilisti al festival della moda sostenibile 

Premiate ancora una volta originalità e creatività. L’Istituto comprensivo di Monserrato bissa il successo di due anni fa e accede alle semifinali nazionali della Junk Kouture, il più importante festival internazionale dedicato alla moda sostenibile under 18. Sui quaranta abiti selezionati da tutta Italia, la giuria ha scelto quattro creazioni degli studenti monserratini. I vestiti, che erano stati presentati due mesi fa in una sfilata al Campo di Aviazione, sono Wave of Change, indossato da Marta Desogus, Reborn sfoggiato da Sara Frau, Nature's Harmony: United in Diversity United portato da Wessim Ben Khedher e Human Blossom indossato da Marta Puca.

Creazioni che raccontano la sostenibilità, l’inclusione, la biodiversità. Adesso la finalissima: saranno dieci, tra i quaranta ancora in gara, i design individuati per rappresentare l’Italia nell’ultimo step, a livello mondiale. «Siamo stati in gara solo con istituti superiori, quindi avere quattro abiti selezionati è un grande traguardo, oltretutto siamo l’unica scuola sarda ad aver raggiunto le semifinali», spiega Carla Vargiu, referente scolastica del progetto. «Rispetto a due anni fa che a superare la prima fase erano stati in 60, quest’anno il numero è sceso a 40, esserci ancora una volta è un orgoglio”. (d. l.)

