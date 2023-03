Gli studenti si sfidano sulle barche 

A bordo di grosse barche di legno per difendere i colori dei loro istituti, gli studenti delle scuole superiori di Olbia, Tempio e Siniscola gareggiano a colpi di remi nella Remata della Gioventù, organizzata dalla Lega Navale di Olbia. Giunta alla dodicesima edizione, la competizione nelle acque del Golfo per conquistare l'ambito trofeo (e le borse di studio in palio) e sfidare i campioni in carica, gli alunni dell'Istituto nautico di Siniscola, si svolgerà l'8 maggio e l'8 giugno. Nata come progetto contro la dispersione scolastica, la Remata della Gioventù è diventata una regolare attività extrascolastica delle scuole che hanno rinnovato il protocollo d'intesa con la Lega Navale fino al 2025. «Siamo davvero orgogliosi del rinnovo di questo importante protocollo d'Intesa: nonostante molte delle nostre energie, da alcuni mesi, siano dedicate ai lavori per la nuova sede con l'obiettivo di consegnarla ai soci prima dell'estate, il direttivo ha continuato a lavorare per portare avanti i progetti sportivi in cui la Lega crede fermamente», commenta il presidente, Tore Bassu. Al protocollo hanno aderito tutte le scuole superiori di Olbia, l'istituto Pira di Siniscola, il liceo Dettori di Tempio, l'Ipsar Costa Smeralda di Arzachena e l'istituto Garibaldi di La Maddalena. (t. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA