Gli studenti si prendono cura del patrimonio comunitario 

A Urzulei ha preso vita un nuovo progetto di valorizzazione e cura dei beni comuni, ma anche di tutela dell'ambiente che coinvolge gli studenti e le studentesse delle scuole medie. Reso possibile da un finanziamento regionale di 40 mila euro ottenuto dal Comune attraverso il Ceas (centro di educazione ambientale). Grazie a questo sarà possibile avviare una una serie di iniziative. Laboratori, workshop e il restyling delle scalette pedonali che collegano via Vittorio Emanuele a via San Giorgio. Delle opere si occuperà il Comune. Gli studenti con la guida di esperti, educatori, operatori del Ceas si cimenteranno a scuola in laboratori di fumettistica e di muralistica. In una parete nei pressi delle scalette infatti verrà realizzato un murale che riprende lo stile di quelli già presenti in paese. Il progetto vede anche la collaborazione dell'associazione Sòciu po su jocu de sa murra. «Da quattro anni collaboriamo con il Ceas con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente che ci circonda attraverso l’inclusione sociale - spiega Basilia Mereu, assessora alle politiche giovanili - Questo è il quarto progetto che viene finanziato attraverso il Ceas. È importante che bambini e bambine capiscano che ciò che appartiene alla comunità deve essere salvaguardato».

