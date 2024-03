Gli studenti si fanno spazio 

Sono quasi ultimate le due strutture che accoglieranno gli studenti in città. L’ex Artiglieria di viale Sardegna e l’ex provveditorato di via Veneto diventeranno rispettivamente campus universitario e casa dello studente. L’obiettivo è sconfiggere l’abbandono scolastico e incentivare la ricerca e lo studio grazie anche a un collegamento con l’Einstein Telescope.

Riqualificazione

Per quanto riguarda l’ex artiglieria, cioè l’ex caserma Loy in cui alloggiavano i militari in seguito trasferiti a Pratosardo, i lavori sono a buon punto e la struttura centrale è tornata nei giorni scorsi al suo splendore originario con il color rosso che la contraddistingueva. I lavori di riqualificazione di spazi ed edifici sono stati affidati a un’impresa cagliaritana e sono iniziati a gennaio 2023; richiederanno ancora un anno di tempo prima della chiusura. Il costo è di 7 milioni e 550 mila euro per la realizzazione di spazi sportivi e conviviali aperti a tutti. A disposizione della città saranno sei ettari circa.

Il Comune

Dice l’assessore con delega alla Visione urbana, Fabrizio Beccu: «I lavori procedono bene per quanto riguarda gli alloggi per gli studenti, la mensa e i campi sportivi all’aperto di tennis, basket e pallavolo. Il campus ospiterà una trentina di studenti». Prevista inoltre biblioteca, sala studio, spazi espositivi, laboratori didattici e parcheggi.

La Provincia

A non molta distanza, i lavori della Provincia nell’ex provveditorato sono conclusi. «Manca ancora l’allaccio Enel e quello della fogna - afferma l’amministratore straordinario della Provincia, Costantino Tidu -. Ho sollecitato personalmente, e ora attendiamo perché bisogna collegare acqua, fogna ed energia elettrica. Tutto il resto è fatto, pronto. Mi auguro di poter restituire questo locale così importante entro il 2024, anche perché dopo gli allacci e la luce dobbiamo decidere la forma di gestione da prevedere. Sarà un nucleo che si collegherà al campus universitario e all’Einstein Telescope. Entrambi saranno al centro dell’Isola, un punto di riferimento per i nostri studenti».

Gli allacci

Abbanoa replica: «Alla richiesta di allaccio da parte della Provincia avevamo dato immediato riscontro dopo appena 5 giorni con un sopralluogo dei nostri tecnici che aveva evidenziato la necessità di eseguire alcuni lavori di adeguamento dell’immobile a carico della Provincia. Ci avrebbero dovuto comunicare, tramite la compilazione del modulo fornito, la nomina del tecnico incaricato della direzione lavori e l’impresa che avrebbe dovuto eseguire gli interventi. Era il 2022 e da allora non abbiamo ricevuto nessuna risposta». La casa dello studente nasce dal progetto Span che vuole incentivare i giovani a non abbandonare gli studi. Il costo è di 2 milioni e 500 mila euro, e accoglierà circa 60 allievi, la priorità sarà data a quelli delle scuole superiori, ma anche universitari ed exchange.

