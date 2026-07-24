Gli studenti scoprono le istituzioni europee 

Dal Gerrei a Bruxelles per conoscere da vicino le istituzioni europee. Nove studenti delle scuole medie del territorio hanno partecipato in questi giorni al viaggio formativo organizzato nell’ambito del progetto “Alla scoperta dell’Europa” finanziato dall’Unione dei Comuni del Gerrei e curato da Focus Europe Ets. Erano rappresentati tutti i paesi dell’Unione a eccezione di Goni e Villasalto.

Prima della partenza i ragazzi si sono preparati sulla storia e i valori dell’Unione europea, sul funzionamento delle istituzioni, sulla partecipazione democratica e sulle opportunità offerte ai cittadini e ai territori. Hanno visitato il Parlamentarium, l’Emiciclo del Parlamento europeo e la Casa della Storia europea oltre a scoprire la capitale belga e il suo patrimonio culturale.

«Portare gli studenti nei luoghi in cui l’Europa prende forma significa consentire loro di comprendere più da vicino il valore della cooperazione tra popoli, della pace, della democrazia e della partecipazione attiva», sottolinea Focus Europe. Il viaggio è stato anche un’occasione di crescita personale, autonomia e confronto con una realtà internazionale. Ad accompagnare il gruppo sono stati i responsabili incaricati e lo staff dell’associazione, che ha curato gli aspetti organizzativi e formativi.

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