Gli studenti scacchisti trionfano nel torneo provinciale 

In attesa del campionato provinciale under 18 che si terrà il 23 marzo a Domusnovas (già 200 gli iscritti, scadenza iscrizioni oggi), gli scacchisti sulcitani mietono successi nelle finali provinciali studentesche per la provincia di Cagliari e del Sud Sardegna. A Selargius (200 partecipanti), si fa onore l’istituto comprensivo Satta di Carbonia che vince sia per le medie maschili sia per le femminili e si aggiudica anche il “Misto assoluto maschile”. Molto bene anche il comprensivo Meloni di Domusnovas (scuole di Domusnovas, Musei, Villamassargia) che si è aggiudicato il secondo posto nella categoria “Scuole medie mista” ed ha invece trionfato sia nella categoria “Primarie maschili” sia nella “Primarie femminili”. Tutte le scuole finite sul podio si qualificano per le finali regionali studentesche di Terralba (26 marzo). Non sono rimaste a guardare le scuole di Iglesias le quali hanno ben figurato nelle categorie riservate agli istituti di scuola superiore: si qualificano per le fasi regionali il liceo Baudi di Vesme (grazie alle ottime prove delle domusnovesi Alice ed Elena Soletta), il liceo Asproni - Fermi e l’istituto Asproni. «Risultati - osserva Isacco Ibba, maestro del circolo Mo.S.Ca - che sono prova della grande crescita del movimento nel Sulcis iglesiente». Soddisfatta anche la dirigente scolastica del Meloni Marta Putzulu: «Scacchi e sport in generale si confermano strumenti fondamentali per combattere la dispersione scolastica ed attrarre i giovani alla vita».

