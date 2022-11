Gli studenti salgono in cattedra 

La studente-docente Francesca Monni, 17 anni, ha spiegato ai piccoli alunni le varie e importanti attività che si svolgono nei laboratori, in particolare la sicurezza, le regole da osservare, l'importanza dell'uso dei dispositivi di protezione. Asia Chironi, 18 anni. ha invece illustrato l'osservazione al microscopio di una cellula vegetale. Nel dettaglio si è analizzata con bisturi, pinzette e vetrino una cipolla. E si è confrontata poi con una cellula animale. «È emozionante, ma non è facile spiegare, riuscire a farsi capire da tutti», dicono le studentesse.

“Proff In Lab”. All'Istituto tecnico industriale gli studenti diventano docenti di laboratorio. Coinvolti nel progetto 38 ragazzi e ragazze delle classi III A, IV A e VA dell'indirizzo biotecnologie sanitarie. Dal banco alla cattedra diventano per alcune ore a settimana professori per gli alunni delle scuole medie. Uno dei tanti validi progetti realizzati al polo Iti.

“Proff In Lab”. All'Istituto tecnico industriale gli studenti diventano docenti di laboratorio. Coinvolti nel progetto 38 ragazzi e ragazze delle classi III A, IV A e VA dell'indirizzo biotecnologie sanitarie. Dal banco alla cattedra diventano per alcune ore a settimana professori per gli alunni delle scuole medie. Uno dei tanti validi progetti realizzati al polo Iti.

Osservare al microscopio cellule animali e vegetali, analizzare l'acqua, la scala del ph, estrarre il dna, ma anche giochi di chimica come l'inchiostro trasparente che con una reazione diventa leggibile e con un'altra ancora scompare. Sono tutte attività svolte dai giovanissimi docenti nei laboratori di chimica e biologia.

Attività

La studente-docente Francesca Monni, 17 anni, ha spiegato ai piccoli alunni le varie e importanti attività che si svolgono nei laboratori, in particolare la sicurezza, le regole da osservare, l'importanza dell'uso dei dispositivi di protezione. Asia Chironi, 18 anni. ha invece illustrato l'osservazione al microscopio di una cellula vegetale. Nel dettaglio si è analizzata con bisturi, pinzette e vetrino una cipolla. E si è confrontata poi con una cellula animale. «È emozionante, ma non è facile spiegare, riuscire a farsi capire da tutti», dicono le studentesse.

Lo scopo

Diligenti ed entusiasti gli studenti e le studentesse coinvolte sotto la guida e la supervisione dei docenti Maria Rosanna Serra (biologia), Luisa Balzano e Rosa Deidda (chimica), Marcella Nieddu (chimica e microbiologia), Francesca Fanunza (chimica e anatomia).

«La finalità del progetto è quella far conoscere agli studenti delle classi terze della scuola media le potenzialità dei laboratori di chimica e biologia in modo da orientare meglio le loro scelte future. Mentre per gli studenti coinvolti dell'indirizzo di biotecnologie sanitarie – spiegano i docenti – è un percorso importante perché si cimentano per la prima volta con ciò che potrà essere per loro un futuro lavoro sia come docente tecnico-pratico sia come orientamento per la scelta della facoltà universitaria».

Un progetto che serve loro a prendere coscienza delle competenze che stanno acquisendo, di quanto la chimica e la microbiologia sono strettamente legate alla quotidianità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata