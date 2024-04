Gli studenti ripuliscono Tanca Manna 

Gli studenti dell’istituto Volta di Nuoro, in collaborazione con Plastic Free, hanno ripulito il parco di Tanca Manna. Ieri mattina hanno partecipato a una passeggiata ecologica educativa e all’insegna della consapevolezza. Dice la docente Antonella Cidda, referente del progetto: «Per i ragazzi è stato molto positivo, hanno collaborato in maniera esemplare. Si sono meravigliati più volte. I motivi sono stati vari: dal pino sradicato allo stato di abbandono di un luogo dall’alto potenziale. Da parte loro sono nate tante proposte. Si sono accorti dell’immensa risorsa, utilizzabile anche per lo sport e la scuola, che potrebbe sfruttare lo spazio. Sono stati di una maturità sorprendente». L’erba alta non ha permesso, però, la raccolta di tutti i rifiuti. «Abbiamo trovato parecchie siringhe, i ragazzi non le hanno toccate, sapevano quali rifiuti prendere e quali no. Hanno invece raccolto principalmente mozziconi di sigarette e plastica - aggiunge Cidda -. Abbiamo persino trovato il vecchio cartello del parco di Tanca Manna». Soddisfatte le volontarie Plastic Free, Veronica Canu e Annalisa Monne: «Nel poco tempo a disposizione abbiamo raccolto, tra le altre cose, 3 buste di plastiche, 3 di secco, una mensola, sigarette, carta e un recipiente di vernice».

